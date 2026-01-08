'Ông Donald Trump phiên bản Trung Quốc' gây chú ý

Hình ảnh người đàn ông Trung Quốc bắt chước giọng nói và cử chỉ của Tổng thống Donald Trump thêm một lần lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, gây chú ý ở cả hai bờ Thái Bình Dương.

Với tư thế dang tay đặc trưng và lối nói cường điệu quen thuộc, Ryan Chen khiến người xem bật cười bởi khả năng bắt chước chính xác giọng điệu, cử chỉ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người đàn ông 42 tuổi đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc nhiều năm qua trở thành hiện tượng trên Instagram, TikTok và các nền tảng trong nước nhờ những video hài hước, được thực hiện bằng tiếng Anh kèm phụ đề tiếng Trung.

Chen chủ động tránh xa các nội dung châm biếm chính trị, thay vào đó mượn hình ảnh ông Trump để giới thiệu ẩm thực, phong tục và văn hóa địa phương. Trong mỗi video, những cụm từ như “tuyệt vời” hay “đáng kinh ngạc” được lặp lại với phong thái không thể nhầm lẫn.

“Ông Trump là một 'cái giếng' vô tận, bởi ông ấy thu hút nhiều lượt xem trực tuyến hơn bất kỳ ai khác”, Chen nói với hãng thông tấn Pháp AFP tại Trùng Khánh.

Ryan Chen bắt chước y hệt điệu bộ của Tổng thống Trump. Ảnh: @trumpbyryan.

Anh cho biết mình theo dõi Trump từ thời còn dẫn chương trình truyền hình thực tế The Apprentice và coi ông là một nhân vật “rất giỏi khuấy động”.

Sự nổi tiếng của Chen thực sự bùng nổ vào năm 2025, khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Trước đó, anh chỉ đạt mức độ chú ý vừa phải với các video dạy tiếng Anh, một “kế hoạch dự phòng” cho công việc kiến trúc sư bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng bất động sản trong nước. Bước ngoặt đến từ một lời thách thức của bạn bè: thử bắt chước Donald Trump. Từ đó, mọi thứ thay đổi.

Việc xuất hiện trên buổi livestream của IShowSpeed, YouTuber người Mỹ có hàng chục triệu người theo dõi trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 4, càng đưa tên tuổi Chen lan rộng. Anh thừa nhận Thổng thống Trump đã trở thành một phần trong đời sống thường nhật của mình, đến mức tạo cảm giác thân quen “như một người hàng xóm sát vách”.

Tự nhận là “cầu nối” giữa cộng đồng mạng quốc tế tò mò về đời sống đô thị sôi động của Trung Quốc và người Trung Quốc muốn hiểu thêm văn hóa, khiếu hài hước phương Tây, Chen hiện sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram, gần tương đương trên TikTok và hơn 2,5 triệu trên các nền tảng trong nước. Đi trên phố, anh không ít lần được nhận ra.

Bí quyết của Chen, theo chính anh, là nói sao cho “giống người bản xứ”, luôn cập nhật tin tức về ông Trump - người mà anh gọi là “kho tàng những câu chuyện hài hước” - và học hỏi từ các nghệ sĩ hài Mỹ. Niềm yêu thích các series như Friends hay The Big Bang Theory cũng giúp anh trau dồi tiếng Anh từ sớm.

Hiện nay, Chen đã có thể sống bằng nghề nhờ quảng cáo, sự kiện và dự tiệc công ty. Các thương hiệu ôtô, sản phẩm kỹ thuật số, trò chơi hay sữa tìm đến anh để triển khai chiến dịch tiếp thị. Để chứng minh công việc của mình không gây phiền hà ngoại giao, Chen từng chia sẻ rằng anh đã có visa Mỹ và đang có chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia này.

Và nếu ông Trump thực sự tới Trung Quốc trong năm nay, Chen có một lời mời giản dị: ghé Trùng Khánh và “thử món lẩu của chúng tôi”. Dù cho rằng cuộc gặp giữa “Trump thật” và “Trump giả” có thể rất thú vị, anh nói mình không có mong muốn điều đó xảy ra, bởi nó có thể nhanh chóng trở thành vấn đề ngoại giao.

"Tôi chỉ là một diễn viên hài. Tôi không có tham vọng chính trị nào cả", Chen khẳng định.