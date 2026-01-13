Khách Việt 'đi lạc' vì khách sạn Trung Quốc đánh số phòng từ số 8

Trong chuyến đi Trung Quốc, một du khách Việt bất ngờ khi nhận thẻ phòng khách sạn "8715" nhưng khi lên tầng 8 lại được thông báo phòng nằm ở tầng 7.

Một số khách sạn tại Trung Quốc thường đánh số phòng bắt đầu bằng số 8 bất kể tầng nào. Ảnh: @ezdsigns.

Cuối tháng 12/2025, Thùy Dương (29 tuổi, Hà Nội) có chuyến công tác một tuần tại Trung Quốc, lưu trú tại nhiều khách sạn ở các thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông. Khi ở một khách sạn 4 sao tại thành phố Thẩm Quyến, cô được phát thẻ phòng mang số "8715".

Theo thói quen, Dương cho rằng cấu trúc thẻ phòng khách sạn gồm số tầng và số phòng nên bấm thang máy lên tầng 8. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô không tìm thấy phòng "8715".

"Tôi khá hoang mang nên quay xuống tầng một hỏi lễ tân", Dương kể với Tri Thức - Znews.

Nhân viên khách sạn giải thích số 8 đứng đầu dãy là "số may mắn" theo quan niệm phổ biến tại Trung Quốc. Một số khách sạn hiện nay vẫn giữ số 8 ở đầu mã phòng.

Với dãy số "8715", con số chỉ tầng thực tế là 7, còn 15 là số phòng. Điều này trái với quy tắc thông thường là chữ số đầu tiên thể hiện tầng, các chữ số sau là số phòng.

"Tôi lưu trú ở 4-5 khách sạn tại Trung Quốc, hiếm khi gặp cấu trúc đánh số như vậy. Trải nghiệm này giúp tôi hiểu thêm về văn hóa bản địa", Dương nói.

Bên trong một phòng khách sạn tại Trung Quốc. Ảnh: Châu Sa.

Không chỉ khách Việt, du khách quốc tế cũng gặp tình huống tương tự. Joseph (quốc tịch Mỹ) cho biết anh từng ở một khách sạn tại thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) với thẻ phòng "8710" nhưng thực tế nằm trên tầng 7.

"Tầng 8 cũng có các phòng bắt đầu bằng số 8. Nhiều lần tôi đi nhầm lên tầng 8 và cố mở phòng 8810 vì vị trí giống hệt phòng 8710, chỉ khác là ở tầng trên", người đàn ông nói, hài hước nhận xét cách đánh số phòng khách sạn tại Trung Quốc "thật thách thức".

Theo hướng dẫn viên Nguyễn Thảo chuyên dẫn tour đoàn Trung Quốc, trong tiếng Trung, số 8 có cách phát âm giống chữ "phát tài", "phát đạt". Do đó, số 8 được xem là con số may mắn bậc nhất, tượng trưng cho tiền bạc, thành công và thuận lợi trong làm ăn.

Việc sử dụng số 8 trong đánh số phòng giúp khách sạn tạo cảm giác "điềm lành", dễ thu hút khách, nhất là khách nội địa và giới doanh nhân.

"Không chỉ trong khách sạn, nhiều khu nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại tại Trung Quốc cũng ưu tiên dùng số 8 trong cách đánh số tầng, phòng hoặc đặt tên sản phẩm để tạo cảm giác 'vượng khí'. Người dân nước này thường lựa chọn phòng ở, biển số xe, số điện thoại hay địa chỉ có chứa số 8", Thảo nói.

Theo China Daily, quan niệm này bắt nguồn từ yếu tố ngôn ngữ và văn hóa. Về hình dáng, số 8 cân đối và đối xứng, tượng trưng cho sự hài hòa và ổn định, được mở rộng thành hình ảnh của một cuộc sống sung túc, viên mãn.

Con số này thường được chọn cho các sự kiện quan trọng như cưới hỏi, khai trương hay mua bất động sản. Ngược lại, số 4 lại bị e ngại do cách phát âm gần với từ "tử", gắn với quan niệm không may.

Ảnh hưởng của số 8 thể hiện rõ trong đời sống xã hội Trung Quốc. Người dân tin rằng khai trương vào ngày mùng 8 sẽ gặp thuận lợi; lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh diễn ra lúc 20h08 ngày 8/8/2008.

Trên mạng xã hội, nhiều người kết thúc cuộc trò chuyện bằng "88" với hàm ý "chào tạm biệt" và "gửi lời chúc tốt lành". Khi mua căn hộ, các phòng ở tầng 8 thường có giá cao hơn, còn trong nhà hàng, bàn tròn tiêu chuẩn thường được sắp xếp 8 ghế.

"Việc hiểu những quan niệm văn hóa này giúp du khách tránh bối rối khi lưu trú tại Trung Quốc, thể hiện sự tôn trọng đối với tập quán địa phương", hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Thảo nói.