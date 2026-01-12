Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Hét giá' khách Tây 850.000 đồng/nón lá ở phố cổ Hà Nội

  • Thứ hai, 12/1/2026 18:16 (GMT+7)
  • 18:16 12/1/2026

Sau khi bị phản ánh "hét giá" 850.000 đồng một chiếc nón lá bán cho du khách nước ngoài trên phố Hàng Gai, người bán hàng rong thừa nhận sai phạm, xin lỗi du khách.

Khách Tây bị 'chặt chém' 850.000 đồng chiếc nón lá trên phố cổ Hà Nội Nữ du khách nước ngoài đội chiếc nón lá lên đầu, sau đó lấy xấp tiền trong túi ra để trả. Người bán hàng rong nhanh chóng rút 2 tờ 500.000 đồng trên tay khách rồi trả lại 150.000 đồng.

Khoảng 16h ngày 11/1, anh Nguyễn Văn Duy, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ trên phố Hàng Gai (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), phát hiện qua camera giám sát trước cửa nhà cảnh 2 du khách nước ngoài tranh cãi với một phụ nữ bán hàng rong.

Theo anh Duy, một nữ du khách đội thử chiếc nón rồi rút tiền trong túi ra để thanh toán. Người bán hàng rong nhanh chóng cầm hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng từ tay khách và trả lại 150.000 đồng. Thấy dấu hiệu bất thường, anh lập tức chạy ra can thiệp.

Qua tìm hiểu, anh được biết người phụ nữ định bán chiếc nón với giá 850.000 đồng, trong khi mặt hàng này tại khu phố cổ thường chỉ dao động khoảng 40.000-70.000 đồng một chiếc.

"Trước đó hai bên chưa thỏa thuận giá. Người bán cố tỏ ra không biết ngoại ngữ, nên khách phải rút toàn bộ số tiền mang theo để chị này chỉ vào", anh kể.

Nhận thấy mức giá vô lý, anh yêu cầu người bán trả lại tiền cho du khách. Ban đầu, người phụ nữ thanh minh chỉ nhận một tờ 500.000 đồng, song toàn bộ diễn biến đã được camera giám sát ghi lại. Người bán sau đó buộc phải hoàn trả tiền cho khách.

non la anh 1

Khoảnh khắc người bán hàng rong lấy 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng từ tay du khách nước ngoài. Ảnh: Cắt từ video.

Chiều 12/1, chỉ huy Công an phường Hoàn Kiếm cho biết đã mời bà N.T.T., người bán hàng rong bị tố "chặt chém", lên làm việc.

Quá trình xác minh, nữ du khách đã đưa cho người bán tổng cộng một triệu đồng. Sau đó, khi anh Duy trao đổi và đề nghị điều chỉnh giá, bà T. giảm xuống còn 150.000 đồng nhưng du khách không đồng ý và yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Việt Nam và gửi lời xin lỗi tới các du khách liên quan.

Công an phường Hoàn Kiếm đã xử phạt bà T. 225.000 đồng về hành vi "bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường theo quy định".

Kinh doanh nhiều năm tại khu vực phố cổ, anh Duy cho biết phần lớn các hộ buôn bán đều làm dịch vụ nghiêm túc. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một nhóm bán hàng rong thường xuyên có hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài. Theo anh, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

"Nhiều khách đã gặp sự việc tương tự. Những hành vi chộp giật như vậy làm mất nguồn khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch và phá vỡ nỗ lực quảng bá chung", anh nói.

Châu Sa

Video: Thomas Nguyen

