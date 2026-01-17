Sướng khi xem U23 Việt Nam thắng sòng phẳng

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút nghẹt thở tại tứ kết chính thức đưa U23 Việt Nam ghi tên mình vào vòng bán kết giải U23 châu Á 2026.

Thể lực của U23 Việt Nam đã cải thiện đáng kể.

Một hành trình đầy cảm xúc khi U23 Việt Nam lần lượt quật ngã "ông lớn" Tây Á là chủ nhà Saudi Arabia với tỷ số 1-0, rồi đến UAE. Tuy nhiên, đằng sau những con số khô khan trên bảng tỷ số là một sự chuyển mình vĩ đại mang tính nền tảng.

Nếu tỷ số làm người hâm mộ tự hào một, thì phong cách thi đấu đĩnh đạc và nền tảng thể lực sung mãn của các cầu thủ trẻ lại khiến giới mộ điệu vui mười. Bóng đá Việt Nam giờ đây không chỉ thắng bằng sự khéo léo hay may mắn, mà đang thắng bằng chính thứ vũ khí từng là nỗi khiếp sợ của bao thế hệ đi trước: Sức mạnh thể chất.

Quét sạch nỗi ám ảnh tụt hơi cuối trận

Ngược dòng thời gian về thế kỷ 20, khi nhắc đến thế hệ vàng của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, người hâm mộ Việt Nam luôn mang trong mình hai dòng cảm xúc trái ngược: Say đắm trước kỹ thuật hào hoa nhưng lại nơm nớp lo sợ khi đồng hồ điểm về những phút cuối. Thời ấy, các tuyển thủ chỉ thực sự sung sức trong hiệp một.

Đến những phút cuối trận, hình ảnh quen thuộc là những bước chạy nặng nhọc, những nhịp thở dốc và đôi chân như đeo chì. Đặc biệt, kịch bản ấy trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết mỗi khi đối đầu với các đội bóng Tây Á.

Sự chênh lệch về thể hình và thể lực khiến Việt Nam thường xuyên sụp đổ vào hiệp 2, nhận những bàn thua đậm vì không còn sức để theo kèm người.

Suốt một thời gian dài, bóng đá Việt Nam đều xem thể hình thấp bé và thể lực yếu kém như một "điểm yếu cố hữu", một rào cản mặc định cho những thất bại không thể tránh khỏi. Chẳng ai dám mơ đến ngày Việt Nam có thể lội ngược dòng trên đất Thái sau khi bị dẫn trước hai bàn, hay vắt kiệt sức các đối thủ to cao từ Tây Á rồi lạnh lùng tung đòn kết liễu ở những phút bù giờ hay hiệp phụ.

Song, những điều từng được coi là "không tưởng" ấy, giờ đây đang hiện hữu một cách rất bình thường, trở thành một thói quen chiến thắng mới của bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng trước UAE là minh chứng hùng hồn nhất cho sự "đảo chiều" lịch sử. Suốt 120 phút căng thẳng, không hề có dấu hiệu của sự xuống sức hay hoảng loạn. Ngược lại, càng về cuối, những bước chạy của các chàng trai áo đỏ càng thanh thoát, trong khi đối thủ vốn tự hào về gen thể chất vượt trội lại là bên phải thở dốc vì mất sức.

Các cầu thủ U23 Việt Nam càng đá, càng sung sức.

Chuẩn mực mới cho thành công bền vững

Thực tế màn trình diễn tại giải U23 châu Á 2026 đang vẽ nên một bức tranh mà 30 năm trước khó ai hình dung nổi. U23 Việt Nam hiện tại không còn là tập thể "thấp bé, nhẹ cân" thường xuyên lép vế trong các pha tranh chấp tay đôi. Các cầu thủ trẻ giờ đây đủ tự tin để va chạm sòng phẳng, đủ lì lợm để giữ nhịp trận đấu và thậm chí không hề e ngại trong các pha không chiến.

Những bàn thắng từ các tình huống phối hợp phạt góc trước Jordan hay Kyrgyzstan ở vòng bảng không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật đơn thuần, mà còn phát đi một tín hiệu quan trọng: Cầu thủ Việt Nam đã có "tầm cao" và sức bật để làm chủ không gian trên không, biến điểm yếu chí tử ngày xưa thành vũ khí sát thương hiện tại.

Trong hai trận đấu then chốt gặp Saudi Arabia và UAE, người xem có cảm giác các cầu thủ U23 Việt Nam chạy bằng những "lá phổi thép". Nếu 20 năm trước, hình ảnh các tuyển thủ Việt Nam nằm sân vì chuột rút là chuyện cơm bữa, thì nay điều đó gần như đã tuyệt chủng. Thay vào đó là sự chủ động kiểm soát nhịp độ, sự bình tĩnh trong xử lý bóng ngay cả khi trận đấu trôi về những giây cuối cùng của hiệp phụ.

Điều đáng mừng hơn cả, đây không phải là hiện tượng "phong độ nhất thời" hay sự thăng hoa của vài cá nhân kiệt xuất. Đó là kết quả của một quá trình tích lũy khoa học và bài bản.

Từ kỳ SEA Games cuối năm 2025 đến giải U23 châu Á đầu năm 2026, U23 Việt Nam liên tục thể hiện xu hướng chơi tốt hơn trong hiệp hai, thời điểm mà theo lẽ thường, thể lực sẽ đi xuống. Trong bóng đá hiện đại, khi cục diện trận đấu thường được định đoạt ở 20 phút cuối, khả năng duy trì cường độ pressing và độ chính xác cao đến tận phút chót chính là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa chiến thắng.

Bóng đá Việt Nam đang đường đường chính chính tranh chấp sòng phẳng ở đấu trường châu lục bằng chính nền tảng thể lực, yếu tố cốt lõi để vận hành mọi chiến thuật. Khi thể lực trở thành bệ phóng vững chắc, thành công sẽ đến một cách bền vững chứ không còn phụ thuộc vào may rủi.

Nhìn các cầu thủ U23 Việt Nam chạy không biết mệt mỏi để quật ngã "gã khổng lồ" Saudi Arabia hay UAE, người hâm mộ có quyền tin rằng, một chương mới đầy kiêu hãnh của bóng đá nước nhà đã thực sự bắt đầu.