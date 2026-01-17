Phản ứng của báo Thái Lan khi U23 Việt Nam vào bán kết

Tờ Siam Sport dành lời khen ngợi đặc biệt cho màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2026 rạng sáng 17/1.

Báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport dành sự quan tâm đặc biệt tới chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 UAE, khi gọi đây là màn trình diễn quả cảm và giàu bản lĩnh của "Những chiến binh sao vàng" tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026.

Theo Siam Sport, U23 Việt Nam làm nên lịch sử khi đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ, qua đó lần thứ hai giành quyền vào bán kết giải đấu cấp châu lục, sau kỳ tích á quân năm 2018.

Trận đấu diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn, đúng chất knock-out, khi cả hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số. Báo Thái Lan mô tả hiệp một diễn ra sôi nổi, trong đó U23 Việt Nam là đội mở tỷ số ở phút 39 nhờ công của Nguyễn Lê Phát. Tuy nhiên, UAE nhanh chóng cho thấy bản lĩnh khi gỡ hòa chỉ ba phút sau đó, khép lại hiệp đầu với tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam dồn lên tấn công khi Nguyễn Đình Bắc đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 63. Dù vậy, lợi thế của Việt Nam một lần nữa không kéo dài lâu, khi Mansour Al Menhali giúp UAE san bằng cách biệt 2-2 ở phút 68, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Điểm nhấn lớn nhất, theo Siam Sport, đến ở phút 101 khi Phạm Minh Phúc tung cú dứt điểm quyết đoán, mang về bàn thắng định đoạt số phận trận đấu. U23 Việt Nam sau đó bảo toàn thành quả để khép lại chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Chiến thắng đưa U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế và bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục, điều mà truyền thông Thái Lan dành sự tôn trọng rõ rệt.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đá trận bán kết lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam), gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc.

