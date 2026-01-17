HLV Kim chỉ lý do giúp U23 Việt Nam hạ U23 UAE

Rạng sáng 17/1, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự xúc động trong buổi họp báo sau trận khi U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

HLV Kim khẳng định U23 Việt Nam có thể lực tốt hơn đối thủ.

Bước vào buổi họp báo, nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục nhấn mạnh niềm tự hào dành cho các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội tuyển. Chia sẻ về bước ngoặt của trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết ông sớm nhận ra lợi thế thể lực của U23 Việt Nam so với đối thủ.

"Trước khi hiệp phụ bắt đầu, tôi dặn các cầu thủ phải gây sức ép nhiều hơn. Tôi tin rằng các cầu thủ Việt Nam có nền tảng thể lực tốt hơn U23 UAE, và điều quan trọng là phải tận dụng được điều đó trên sân", ông nói. Theo HLV Kim, chính sự chủ động tăng nhịp độ, pressing quyết liệt tạo nên khác biệt ở thời điểm quyết định.

Nhà cầm quân 49 tuổi dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của toàn đội. "Điều đầu tiên tôi muốn làm là cảm ơn tất cả cầu thủ U23 Việt Nam. Các bạn nỗ lực không ngừng suốt 120 phút thi đấu với cường độ rất cao. Tôi thật sự tự hào về cách các bạn chiến đấu, giữ vững tinh thần và không bỏ cuộc", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Theo HLV Kim, các cầu thủ thể hiện đúng ý đồ ban huấn luyện đề ra.

Bên cạnh đó, ông cũng không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. Theo HLV Kim, sự cổ vũ trên khán đài cũng như qua màn ảnh nhỏ tiếp thêm động lực rất lớn cho các cầu thủ. "Tôi tin rằng U23 Việt Nam cống hiến một trận đấu chất lượng, thể hiện hình ảnh tích cực và đầy bản lĩnh. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội", ông kết luận.

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đánh bại UAE 3-2 ở tứ kết giải châu Á trên sân Prince Abdullah al-Faisal. U23 Việt Nam tiếp tục hành trình đáng nhớ tại Saudi Arabia bằng trận tứ kết nghẹt thở và giàu cảm xúc.

Bất chấp sức ép lớn và lối chơi bóng bổng đầy khó chịu của đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên cường đứng vững, liên tục đáp trả bằng bản lĩnh và sự sắc bén trong những khoảnh khắc quyết định.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

