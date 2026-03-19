Premier League có mấy suất Champions League mùa sau?

  • Thứ năm, 19/3/2026 06:04 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Bảng điểm hệ số UEFA mới nhất cho thấy bóng đá Anh gần như nắm chắc tấm vé thứ 5 dự Champions League, tuy nhiên cuộc đua vẫn còn một vài biến số.

MU đang tràn trề cơ hội trở lại Champions League.

Premier League đang ở rất gần việc giành thêm một suất dự Champions League mùa tới nhờ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng hệ số UEFA. Sau loạt trận vòng 1/8, Anh tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với phần còn lại của châu Âu.

Arsenal và Liverpool là hai đại diện góp mặt ở tứ kết Champions League, qua đó mang về nguồn điểm quan trọng. Ngược lại, Tottenham, Newcastle, Chelsea và Manchester City đều dừng bước với những thất bại cách biệt, khiến cục diện có phần kém hoàn hảo.

Theo bảng điểm mới nhất, Anh đạt 23.847 điểm, bỏ xa Tây Ban Nha (19.468), Đức (18.642), Bồ Đào Nha (18.300) và Italy (17.928). Cách biệt này giúp Premier League gần như chắc suất nằm trong top 2 quốc gia có hệ số cao nhất, thoả điều kiện để được trao thêm một vé dự Champions League.

Dù vậy, cuộc đua chưa hoàn toàn ngã ngũ. Cơ chế tính điểm của UEFA có yếu tố thưởng cho thành tích tại Champions League, nên các đội còn lại vẫn có cơ hội rút ngắn khoảng cách nếu duy trì phong độ cao.

Barcelona giúp Tây Ban Nha cải thiện điểm số, trong khi Liverpool tiếp tục đóng góp đáng kể cho Anh. Bayern Munich là lá cờ đầu giúp Đức duy trì hy vọng bám đuổi.

Ở phía sau, các đại diện Anh tại Europa League và Conference League như Aston Villa, Nottingham Forest hay Crystal Palace vẫn còn cơ hội gia tăng điểm số. Điều này có thể giúp Premier League sớm “đóng sổ” cuộc đua ngay sau loạt trận tiếp theo.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha gặp bất lợi khi chỉ còn một đại diện tại Champions League. Italy cũng tự làm khó khi các CLB đối đầu trực tiếp ở Europa League, khiến điểm số bị phân tán.

Tây Ban Nha là đối thủ đáng gờm nhất, nhưng họ cần cả ba đại diện tiến sâu, đồng thời hy vọng các CLB Anh sớm bị loại. Với diễn biến hiện tại, Premier League đang nắm quyền tự quyết và chỉ còn cách tấm vé thứ 5 một bước ngắn.

Barca đẩy Eddie Howe vào khủng hoảng

Newcastle hứng cú sốc trước Barcelona ở vòng 1/8 Champions League, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ chính người hâm mộ của "Chích choè".

55 phút trước

18 tuổi, Yamal khuynh đảo Champions League

Rạng sáng 19/3, ngôi sao người Tây Ban Nha tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo giúp Barcelona vùi dập Newcastle 7-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

1 giờ trước

Lewandowski đi vào lịch sử Champions League

Robert Lewandowski đi vào lịch sử Champions League trong ngày Barcelona đè bẹp Newcastle với tổng tỷ số 8-3 sau vòng 1/8 Champions League.

1 giờ trước

Manchester United và quyền định đoạt cuộc đua top 4 Thất bại 0-1 của Chelsea mở ra cơ hội lớn để Manchester United tự định đoạt số phận trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đào Trần

Premier League Conference League UEFA Bảng điểm Hệ số MU Manchester United

