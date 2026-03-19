18 tuổi, Yamal khuynh đảo Champions League

Rạng sáng 19/3, ngôi sao người Tây Ban Nha tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo giúp Barcelona vùi dập Newcastle 7-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Với bàn thắng vào lưới Newcastle, Lamine Yamal chạm mốc 10 pha lập công tại Champions League. Theo Opta, số 10 của Barca là cầu thủ trẻ nhất lịch sử làm được điều này (18 tuổi, 248 ngày), xô đổ kỷ lục được giữ bởi Kylian Mbappe.

Trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League, Yamal trở thành tâm điểm chú ý với khoảnh khắc sai sót dẫn đến bàn thắng của Newcastle. Dù vậy, anh nhanh chóng chuộc lỗi bằng cú đá phạt đền chuẩn xác, giúp Barcelona bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Sau khi lập công, Yamal ăn mừng bằng cách ngồi lên biển quảng cáo, gợi nhớ về cách ăn mừng của Cristiano Ronaldo khi còn khoác áo Real Madrid. Sau đó, chân sút sinh năm 2007 còn nhún nhảy như Neymar rồi chỉ hay tay lên trời, như tái hiện hành động quen thuộc của Lionel Messi mỗi khi xé lưới đối phương.

Không chỉ có Yamal, một cầu thủ khác của Barcelona cũng làm nên lịch sử, đó là Robert Lewandowski. Cựu sao Bayern lập cú đúp vào lưới Newcastle trong hiệp hai, qua đó trở thành cái tên lớn tuổi nhất lập công ở vòng knock-out Champions League (37 tuổi và 209 ngày).

Hiện tại, Lewandowski có tổng cộng 35 pha lập công ở vòng loại trực tiếp Champions League, thành tích chỉ kém Lionel Messi (49 bàn) và Cristiano Ronaldo (67 bàn).

Màn trình diễn thăng hoa của hàng công giúp Barcelona đè bẹp Newcastle với tổng tỷ số 8-3, qua đó giành vé vào tứ kết gặp Atletico Madrid.