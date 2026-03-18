Barcelona vùi dập Newcastle 7-2

Rạng sáng 19/3, Barcelona đè bẹp Newcastle ở lượt về vòng 16 đội Champions League, qua đó giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 8-3.

Barcelona thăng hoa trước Newcastle. Ảnh: Reuters.

Barcelona đã tạo nên một đêm Champions League không thể quên, đồng thời nối dài chuỗi 11 lần liên tiếp vượt qua vòng knock-out sau khi không thua ở lượt đi.

Newcastle nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo sức ép ngay từ những phút đầu, nhưng sự hiệu quả lại thuộc về Barcelona. Chỉ trong pha tấn công đáng chú ý thứ hai, Raphinha đã mở tỷ số bằng một pha dứt điểm sắc bén. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo của đội chủ nhà nhanh chóng khiến họ trả giá khi Anthony Elanga ghi bàn gỡ hòa sau pha phối hợp với Lewis Hall.

Trận đấu nhanh chóng trở nên sôi động khi Marc Bernal tận dụng tình huống đá phạt để đưa Barcelona vượt lên. Nhưng sai lầm cá nhân của Lamine Yamal đã tạo điều kiện để Elanga hoàn tất cú đúp, kéo Newcastle trở lại cuộc chơi. Dẫu vậy, bước ngoặt đến ở cuối hiệp một khi Raphinha mang về quả phạt đền và chính Yamal chuộc lỗi bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2.

Hiệp hai chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của Barcelona. Fermin Lopez ghi bàn sau một pha phản công mẫu mực, trước khi Robert Lewandowski lập cú đúp chóng vánh, gần như dập tắt mọi hy vọng của đội khách. Khi Newcastle rối loạn, sai lầm của hàng thủ tiếp tục bị trừng phạt, và Raphinha khép lại cơn ác mộng với bàn thắng thứ 7.

Chiến thắng này khẳng định sức mạnh của Barcelona. Ngược lại, Newcastle phải chấp nhận một thất bại nặng nề, chấm dứt chuỗi trận ấn tượng trước đó theo cách khó có thể đau đớn hơn. CLB vùng Đông Bắc nước Anh trở thành đại diện Ngoại hạng Anh tiếp theo nói lời chia ta giải đấu cúp danh giá nhất lục địa già.

Highlights Chelsea 0-1 Newcastle United Rạng sáng 15/3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại tối thiểu trước Newcastle United ở vòng 30 Premier League.