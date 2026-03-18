Vinicius phiên bản đáng sợ nhất đã trở lại

Dưới bàn tay Arbeloa, Vinicius không chỉ ghi bàn trở lại mà còn tái sinh bản sắc, thứ giúp Real Madrid một lần nữa khác biệt ở Champions League.

Vinicius đang hồi sinh phong độ.

Có một chi tiết thú vị sau trận đấu tại Etihad rạng sáng 18/3: Vinicius Jr tự cười và nói rằng anh “bỏ lỡ khá nhiều cơ hội”. Một lời tự trào. Nhưng cũng là lời khẳng định.

Bởi khi một cầu thủ ghi cú đúp mà vẫn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, điều đó đồng nghĩa anh đã thực sự trở lại.

Vinicius của những ngày chật vật đã biến mất. Thay vào đó là phiên bản quen thuộc: tốc độ, táo bạo, liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Và quan trọng nhất, là cảm giác nguy hiểm hiện diện trong từng pha chạm bóng.

Real Madrid không chỉ thắng Man City. Họ thắng bằng một Vinicius đúng nghĩa.

Arbeloa và cú “mở khóa” Vinicius

Những con số nói lên tất cả.

Dưới thời Xabi Alonso, Vinicius chỉ ghi 7 bàn sau 34 trận, trung bình 0,20 bàn mỗi trận. Một hiệu suất quá thấp với một cầu thủ được kỳ vọng dẫn dắt hàng công.

Nhưng kể từ khi Arbeloa nắm quyền, mọi thứ thay đổi rõ rệt. 9 bàn sau 16 trận. Hiệu suất tăng gần gấp ba, lên 0,56 bàn mỗi trận. Không phải sự trùng hợp.

Vinicius tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid trước Man City.

Arbeloa không thay đổi Vinicius bằng những điều phức tạp. Ông trao cho anh niềm tin, sự tự do và vai trò lớn hơn. Khi Mbappe vắng mặt, Vinicius trở thành trung tâm. Không còn là một mắt xích trong hệ thống, mà là điểm tựa.

Điều quan trọng nhất: ông không từ bỏ Vinicius trong giai đoạn khó khăn. 5 trận đầu không ghi bàn. Áp lực lớn. Nhưng Vinicius vẫn đá chính, vẫn chơi trọn vẹn. Không có sự do dự. Không có sự thay thế mang tính “trừng phạt”.

Và rồi, sự kiên nhẫn được đền đáp. 6 bàn trong 5 trận tiếp theo. Một sự bùng nổ quen thuộc, như cách một tiền đạo lớn tìm lại cảm giác ghi bàn. Công thức rất rõ ràng: giải phóng Vinicius, và để anh chơi bóng theo bản năng.

Khi Vinicius trở lại, Real Madrid trở nên đáng sợ

Trận đấu tại Etihad thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League là minh chứng rõ nhất. Vinicius không hoàn hảo trong khâu dứt điểm. Anh bỏ lỡ cơ hội. Một bàn thắng bị từ chối vì việt vị. Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là Vinicius liên tục tạo ra mối đe dọa. 7 cú sút, 3 lần trúng đích, tỷ lệ chuyền chính xác 90% ở khu vực tấn công. Những con số cho thấy mức độ ảnh hưởng, không chỉ là hiệu quả cuối cùng.

Bàn thắng đầu tiên đến từ chấm phạt đền. Một tình huống mang nhiều áp lực, đặc biệt khi anh từng thất bại ở lượt đi. Nhưng Vinicius vẫn nhận trách nhiệm. Anh không né tránh. Anh đối mặt.

Cú sút thành công, và màn ăn mừng đầy cảm xúc, như lời đáp trả những chỉ trích trước đó. Không nên chọc giận Vinicius. Đó là điều Man City phải trả giá.

Vinicius đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Real Madrid trước Man City.

Bàn thứ hai mang đậm dấu ấn kỹ thuật. Một pha di chuyển thông minh, dứt điểm gọn gàng bằng chân trái sau đường chuyền của Tchouameni. Không cầu kỳ. Không thừa động tác. Chỉ là sự chính xác. Dấu hiệu của một cầu thủ đang đạt trạng thái tự tin cao nhất.

Điều đáng chú ý hơn là cách Vinicius duy trì ảnh hưởng suốt trận. Anh không ngừng di chuyển, không ngừng gây áp lực. Ngay cả khi không ghi bàn, ngôi sao người Brazil vẫn khiến hàng thủ đối phương bị kéo giãn. Đó là thứ “điện năng” mà không nhiều cầu thủ sở hữu.

Real Madrid, trong nhiều năm, luôn cần một nhân tố như vậy. Một cầu thủ có thể tạo ra sự hỗn loạn có kiểm soát. Một người có thể phá vỡ cấu trúc đối phương chỉ bằng một pha tăng tốc.

Vinicius chính là cầu thủ đó. Và khi anh trở lại phong độ cao nhất, Real Madrid trở lại là chính mình. Không phải đội bóng kiểm soát nhiều nhất. Không phải đội tạo nhiều cơ hội nhất. Nhưng là đội tận dụng tốt nhất khoảnh khắc. Đó là DNA của họ.

Sự kết nối giữa Vinicius và các vệ tinh xung quanh cũng đáng chú ý. Khi Mbappe chưa đạt thể trạng tốt nhất, anh phối hợp hiệu quả với Brahim Diaz và Gonzalo Garcia. Khi Mbappe trở lại, một cặp đôi mới lại hình thành.

Vinicius không chỉ thích nghi. Anh dẫn dắt. Đó là bước tiến lớn nhất trong sự nghiệp. Từ một cầu thủ giàu tiềm năng, Vinicius đang trở thành thủ lĩnh thực sự. Real Madrid vì thế không chỉ có một ngôi sao. Họ có một đầu tàu. Và khi đầu tàu đó vận hành trơn tru, phần còn lại của cỗ máy trở nên đáng sợ.

Vinicius có thể vẫn bỏ lỡ cơ hội. Anh có thể chưa hoàn hảo. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Vì điều quan trọng nhất đã trở lại: cảm giác rằng mỗi lần anh chạm bóng, điều gì đó có thể xảy ra.

Và ở Champions League, chỉ cần vậy là đủ để định đoạt trận đấu.