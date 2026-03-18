Haaland bất mãn

Tiền đạo Erling Haaland tỏ thái độ không hài lòng khi bị thay ra giữa trận gặp Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League rạng sáng 18/3.

Haaland chỉ thi đấu 57 phút trước khi bị HLV Pep Guardiola rút ra nghỉ trong thất bại 1-2 của Manchester City tại Etihad. Sau khi trở lại cabin, chân sút người Na Uy tỏ rõ sự không hài lòng khi liên tục lắc đầu và thể hiện vẻ chán nản.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận: “Pep nghĩ gì khi thay tiền đạo số một ra nghỉ trong lúc đội nhà cần bàn thắng?”. Một người khác viết: “Nếu tôi là Haaland, tôi cũng sẽ rất khó chịu”.

Trước đó, Man City gặp bất lợi khi Bernardo Silva bị truất quyền thi đấu ngay phút 20, khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân. Haaland là người ghi bàn duy nhất cho Man City ở phút 41.

Do phải thi đấu thiếu người từ sớm, Haaland không có nhiều đất diễn ở trận đấu này. Dù vậy, anh vẫn tung ra 5 cú sút trúng đích, thực hiện 6 đường chuyền và có 16 lần chạm bóng. Omar Marmoush, người vào thay Haaland trong hiệp hai, cũng không tạo ra dấu ấn đáng kể trong phần còn lại của trận đấu.

Pha lập công vào lưới Real Madrid giúp Haaland chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp không ghi bàn. Tuy nhiên, Man City vẫn phải dừng bước ngay từ vòng 1/8 Champions League trước đại diện Tây Ban Nha.

Trong 13 trận gần nhất tại Premier League, Haaland chỉ ghi được 4 bàn thắng, trong đó có 2 bàn từ chấm phạt đền. Cựu tiền đạo Dortmund đang trải qua giai đoạn sa sút phong độ rõ rệt, điều phần nào ảnh hưởng đến tham vọng cạnh tranh danh hiệu của Man City ở giải quốc nội.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League, Manchester City có chuyến làm khách thất vọng trước West Ham khi chỉ có một kết quả hoà.