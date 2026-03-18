Arsenal kiệt sức

Arsenal vào tứ kết Champions League sau chiến thắng 2-0 trước Bayer Leverkusen ở lượt về vòng 1/8, nhưng phía sau niềm vui là dấu hiệu xuống sức rõ rệt của toàn đội.

Arsenal hiện phải căng sức trên cả 4 đấu trường.

Rạng sáng 18/3 trên sân Emirates, "Pháo thủ" vượt qua Leverkusen tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận. Declan Rice chơi nổi bật khi ghi bàn ấn định tỷ số, dập tắt hy vọng lật ngược tình thế của đại diện nước Đức. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1999 không giấu nổi sự mệt mỏi sau trận.

Chia sẻ với TNT Sports, Rice thẳng thắn thừa nhận tình trạng thể lực đáng lo ngại: "Chúng tôi gần như kiệt sức. Lịch thi đấu dày đặc khiến toàn đội phải ra sân liên tục, trung bình 3 ngày 1 trận kể từ tháng 10". Theo ngôi sao người Anh, việc căng mình trên nhiều đấu trường đang bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của các cầu thủ.

Dù vậy, Rice nhấn mạnh bản lĩnh là yếu tố giúp Arsenal vượt qua thời điểm khó khăn: "Ở Champions League, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc vượt giới hạn. Chúng tôi phải tìm mọi cách để chiến thắng, kể cả khi năng lượng cạn kiệt".

Những phát biểu của Rice phần nào phản ánh áp lực lớn mà HLV Mikel Arteta đang đối mặt. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, bài toán xoay tua lực lượng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, đặc biệt trong bối cảnh Arsenal còn mục tiêu ở nhiều mặt trận.

Chiến thắng trước Leverkusen giúp đội bóng thành London tiến thêm một bước trên hành trình châu Âu, nhưng đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nếu không có sự điều chỉnh hợp lý về nhân sự và thể lực, tham vọng của Arsenal hoàn toàn có thể bị đe dọa trong chặng đường khốc liệt phía trước.

