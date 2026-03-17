Thiery Henry lên tiếng bảo vệ Mikel Arteta

Sự thay đổi trong cách chơi của Arsenal nhận không ít lời chỉ trích từ dư luận, nhưng Thierry Henry lên tiếng khẳng định kết quả mới là thước đo cuối cùng.

Arsenal bị chỉ trích vì lối đá thực dụng.

Thierry Henry có màn tranh luận gay gắt trên sóng Sky Sports khi đứng ra bảo vệ Mikel Arteta trước những chỉ trích xoay quanh bản sắc của Arsenal. Huyền thoại người Pháp thẳng thắn đặt câu hỏi rằng rốt cuộc, "chất Arsenal" là gì và ai có quyền định nghĩa điều đó?

Theo Henry, Arsenal hiện tại không hề đánh mất bản sắc như nhiều ý kiến nhận định. Ông chỉ ra rằng nếu nhìn vào những chiến thắng tối thiểu kiểu 1-0, đội bóng của Arteta có phần giống với thời George Graham – giai đoạn Arsenal nổi tiếng với sự thực dụng. Tuy nhiên, về cách vận hành lối chơi trên sân, Arsenal vẫn mang nhiều nét tương đồng với triết lý tấn công mà Arsene Wenger từng xây dựng.

"Arsenal từng vô địch dưới cả thời Graham lẫn Wenger. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?", Henry nhấn mạnh. Với ông, bản sắc không phải là một khuôn mẫu cố định, mà là thứ có thể thay đổi theo từng giai đoạn miễn sao đội bóng đạt được mục tiêu.

Giữa những lời chỉ trích thẳng vào cách chơi của đội bóng cũ, Henry vẫn đưa ra quan điểm khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Cựu danh thủ này cũng thừa nhận cảm xúc cá nhân không phải yếu tố quyết định. "Tôi có thể thích hoặc không thích cách họ chơi, nhưng tôi vẫn tôn trọng. Điều quan trọng là Arteta đã tìm ra giải pháp để chiến thắng", Henry nói.

Ông nhắc lại giai đoạn Arsenal bị gắn mác non nớt, thường xuyên đánh rơi lợi thế và thiếu bản lĩnh. Theo Henry, chính sự thực dụng mà Arteta đang xây dựng đã giúp đội bóng trưởng thành hơn, biết cách giành chiến thắng trong những trận đấu khó khăn, điều họ từng thiếu.

Henry cũng đưa ra ví dụ về Chelsea thời Jose Mourinho, đội bóng từng bị xem là thực dụng nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối nhờ hiệu quả. Với ông, bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi sự thích nghi và tiến hóa, đôi khi phải đánh đổi phần nào vẻ đẹp để đổi lấy danh hiệu.

"Đã 22 năm rồi Arsenal chưa vô địch. Tôi chỉ muốn họ lên ngôi", Henry kết luận.

