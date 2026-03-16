Mùa giải của Man City như bong bóng xà phòng

Sai lầm chiến thuật, cơn khát bàn thắng và khoảng cách 9 điểm với Arsenal đang khiến Manchester City đối mặt mùa giải khó khăn nhất dưới thời Pep Guardiola.

Trên khán đài London Stadium hôm 15/3, Pep Guardiola bất lực nhìn Manchester City đánh rơi hai điểm trước West Ham United ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Trận hòa 1-1 tưởng chừng chỉ là một cú sảy chân bình thường, nhưng trong bối cảnh Arsenal vừa đánh bại Everton, nó lại giống như khoảnh khắc cuộc đua vô địch Premier League trượt dần khỏi tay đội bóng áo xanh.

Sự bất lực của Pep Guardiola trên khán đài.

Mọi lợi thế tuột khỏi tầm tay

Khoảng cách giữa Man City và Arsenal đã là 9 điểm. Trong một mùa giải mà các đội đi qua mốc 30 trận, đó là khoảng cách không dễ san lấp. Lịch sử Premier League từng chứng kiến một màn ngược dòng như vậy, và trớ trêu thay, đội làm được điều đó chính là Man City mùa 2013/14. Nhưng ngay cả Guardiola cũng hiểu rằng lịch sử không phải lúc nào cũng lặp lại.

Sau trận đấu với West Ham, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thẳng thắn nhận trách nhiệm. Ông nói rằng báo chí có thể "chỉ trích không thương tiếc" vì đội hình xuất phát.

Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng cũng phản ánh tâm trạng của Guardiola lúc này. Khi một đội bóng quen chiến thắng bắt đầu mất điểm liên tiếp, mọi quyết định chiến thuật đều trở thành đề tài tranh luận.

Trận hòa West Ham cho thấy rõ vấn đề của Man City mùa này: họ kiểm soát trận đấu, tạo ra cơ hội, nhưng thiếu đi cú đánh kết liễu. Trong nhiều năm, Man City của Guardiola nổi tiếng với khả năng bóp nghẹt đối thủ bằng sức ép liên tục. Họ có thể thắng 3-0, 4-0 trong những trận đấu mà đối phương gần như không có cơ hội phản kháng.

Nhưng mùa giải này, sự ổn định đó đang biến mất. Guardiola thừa nhận đội bóng thiếu sáng tạo ở một phần ba cuối sân. Đó là điểm yếu đáng lo, bởi trong hệ thống của ông, những khoảnh khắc bùng nổ ở khu vực quyết định thường tạo ra khác biệt.

Tất nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy từng khiến Premier League kinh ngạc với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp. Nhưng trong giai đoạn gần đây, anh sa sút rõ rệt. Haaland chỉ ghi 4 bàn trong 18 trận gần nhất và đã hơn một tháng chưa lập công.

Chút hy vọng còn sót lại

Guardiola vẫn bảo vệ học trò. Ông nhấn mạnh rằng Man City cần tạo nhiều cơ hội hơn cho Haaland. Điều đó đúng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hệ thống tấn công của Man City mùa này thiếu đi sự trơn tru quen thuộc. Khi các đường chuyền cuối cùng thiếu chính xác, ngay cả một sát thủ vòng cấm như Haaland cũng trở nên lạc lõng.

Trên lý thuyết, Man City vẫn còn cơ hội, nhưng thực tế lại rất mong manh.

Nhưng điều đáng chú ý là Guardiola không hề buông xuôi. Ông vẫn khẳng định cuộc đua vô địch chưa kết thúc. Theo ông, Man City vẫn còn một trận chưa đấu và vẫn phải gặp Arsenal tại Etihad. Trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau vài tuần.

Niềm tin ấy không phải vô lý. Man City dưới thời Guardiola đã nhiều lần chứng minh khả năng bứt tốc ở giai đoạn cuối mùa. Họ từng biến những khoảng cách tưởng như không thể san lấp thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Tuy vậy, mùa giải này dường như đổi khác. Man City vẫn kiểm soát bóng, vẫn tạo ra hàng chục cú sút mỗi trận, nhưng không còn cảm giác rằng họ sẽ luôn tìm được bàn thắng quyết định.

Trước mắt Man City là trận lượt về Champions League với Real Madrid. Đó có thể là trận đấu định hình mùa giải của họ. Một chiến thắng có thể thắp lại niềm tin. Một thất bại có thể khiến mọi thứ sụp đổ nhanh chóng.

Guardiola hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng như ông nói, trước khi mọi thứ kết thúc, Man City vẫn phải chiến đấu đến cùng. Và với một đội bóng từng thống trị Premier League trong nhiều năm, hy vọng luôn là thứ khó bị dập tắt.

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League, Manchester City có chuyến làm khách thất vọng trước West Ham khi chỉ có một kết quả hoà.

