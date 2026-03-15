Hết rồi, Man City.

Trận hòa 1-1 trước West Ham có thể chưa chính thức khép lại cuộc đua, nhưng với Manchester City, nó mang cảm giác của một dấu chấm hết.

Man City gây thất vọng khi bị West Ham cầm hoà 1-1.

Đôi khi một mùa giải không sụp đổ trong một trận thua. Nó sụp đổ trong một buổi tối với kết quả hòa. Mới cách đó vài ngày, "The Cityzens" thảm bại tại Bernabeu trước Real Madrid với tỷ số 0-3 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, kết quả khiến thầy trò Pep Guardiola đối mặt ngọn núi dựng đứng.

Khoảnh khắc khiến cuộc đua đổi chiều

Tại London Stadium, Manchester City bước vào trận gặp West Ham United thuộc vòng 30 Ngoại hạng Anh với áp lực khổng lồ. Trước đó vài giờ, Arsenal đánh bại Everton bằng hai bàn thắng muộn. Chiến thắng ấy đẩy khoảng cách lên 10 điểm và đặt đội bóng của Pep Guardiola vào tình thế buộc phải thắng.

Nhưng Manchester City không thắng.

Họ rời sân với trận hòa 1-1. Một kết quả tưởng như không quá tệ, nhưng trong bối cảnh của cuộc đua vô địch, nó mang sức nặng như một thất bại.

Guardiola không có mặt trên băng ghế chỉ đạo vì án treo quyền huấn luyện sau trận gặp Newcastle United. Ông ngồi trên khán đài, liên tục gọi điện xuống băng ghế kỹ thuật, vẻ mặt ngày càng căng thẳng khi đồng hồ dần trôi về phút cuối.

Man City khởi đầu tốt. Họ kiểm soát bóng gần như tuyệt đối, có thời điểm chạm mốc 93% trong 10 phút đầu. West Ham bị ép sâu vào phần sân nhà và gần như không thể triển khai bóng.

Nhưng kiểm soát bóng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với quyền lực.

Haaland liên tục tịt ngòi gần đây.

Man City cầm bóng nhiều, nhưng họ thiếu sự sắc bén. Nhịp tấn công chậm. Những pha phối hợp thiếu độ sát thương. Và quan trọng nhất, cảm giác lạnh lùng quen thuộc của một đội bóng từng thống trị Premier League dường như không còn nữa.

Bàn mở tỷ số của Bernardo Silva ở phút 30 thậm chí còn mang màu sắc may mắn. Một cú lốp bóng tưởng như hướng đến Erling Haaland lại bay thẳng vào khung thành khi thủ môn Mads Hermansen dâng cao.

Bernardo Silva sau đó còn lắc đầu khi được hỏi liệu đó có phải là cú sút có chủ ý hay không. Nhưng điều đáng nói là bàn thắng ấy chỉ tồn tại trên bảng điện tử đúng 3 phút 42 giây.

Từ quả phạt góc của Jarrod Bowen, thủ môn Gianluigi Donnarumma băng ra lỡ nhịp và Konstantinos Mavropanos đánh đầu tung lưới City. Tỷ số trở lại vạch xuất phát. Và Manchester City không thể tìm được thêm một bàn thắng nữa.

Họ tấn công nhiều hơn trong hiệp hai. Jeremy Doku vào sân. Rayan Cherki cũng xuất hiện. Bernardo Silva vẫn là người cố gắng tạo khác biệt với những đường chuyền sắc bén.

Man City liên tiếp trải qua chuỗi trận thất vọng.

Tuy nhiên, West Ham đứng vững. Họ phòng ngự như thể đang chiến đấu cho sự sống còn, điều thực sự đúng khi một điểm giúp họ vượt qua Nottingham Forest và tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Man City thì khác. Họ tấn công với cảm giác của một đội bóng đang cố gắng thuyết phục số phận thay đổi quyết định. Nhưng số phận không đổi.

Khi niềm tin bắt đầu rời bỏ

Vài ngày trước, Guardiola từng nổi giận trước những chỉ trích nhắm vào lựa chọn nhân sự của ông sau thất bại 0-3 trước Real Madrid tại Santiago Bernabeu.

Ông nói rằng nếu Manchester City thắng West Ham, mọi người sẽ lập tức thay đổi quan điểm. “Nếu chúng tôi thắng, người ta sẽ gọi tôi là Pep hoàn hảo”, Pep nói.

Guardiola không sai về logic ấy. Nhưng điều kiện tiên quyết là Man City phải thắng. Và họ đã không làm được.

Sau bàn gỡ của West Ham, có cảm giác điều gì đó trong Manchester City bắt đầu chùng xuống. Không phải là sự buông xuôi rõ ràng, nhưng là một trạng thái mơ hồ, giống như khi một đội bóng nhận ra rằng cuộc đua đang trượt khỏi tầm tay.

Erling Haaland vẫn có cơ hội. Một cú cứa lòng của tiền đạo người Na Uy hướng về góc xa buộc Hermansen phải bay người cứu thua. Antoine Semenyo cũng có thời gian và khoảng trống trước vòng cấm nhưng sút chệch cột. Omar Marmoush tung cú sút căng ngang khung thành nhưng không ai kịp chạm bóng.

Những cơ hội ấy xuất hiện. Nhưng chúng không mang cảm giác tất yếu của một bàn thắng.

Man City trước nguy cơ lớn mất chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong những mùa giải Man City vô địch, họ luôn có khoảnh khắc định đoạt. Một cú sút ở phút 88. Một pha phối hợp bất ngờ. Một cú đột phá khiến đối thủ sụp đổ.

Tối đó, khoảnh khắc ấy không đến.

Khoảng cách với Arsenal giờ là 9 điểm. Manchester City vẫn còn một trận chưa đấu và họ vẫn sẽ gặp Arsenal tại Manchester. Về mặt toán học, cuộc đua chưa kết thúc.

Nhưng bóng đá không chỉ là toán học. Bóng đá còn là nhịp điệu, cảm giác và niềm tin.

Arsenal đang tích lũy chiến thắng từng chút một. Họ thắng theo cách của những đội bóng đang hướng tới chức vô địch: kiên nhẫn, thực dụng và lạnh lùng ở thời khắc quyết định.

Manchester City thì khác. Họ bắt đầu đánh rơi những điểm số mà trước đây họ không bao giờ đánh rơi. Đó là dấu hiệu nguy hiểm nhất.

Một đội bóng có thể thua một trận và vẫn vô địch. Nhưng khi họ bắt đầu đánh mất sự chắc chắn, đánh mất cảm giác kiểm soát số phận của mình, cuộc đua thường đã rẽ sang hướng khác.

Và tại London Stadium, giữa tiếng reo hò của các cổ động viên West Ham, có lẽ chính là lúc người ta bắt đầu nghĩ đến một điều tưởng như không thể vài tháng trước:

Hết rồi, Man City.

