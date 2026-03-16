Arteta kiếm bộn tiền nếu Arsenal vô địch

Mikel Arteta sẽ nhận khoản thưởng lớn nếu Arsenal vô địch Premier League, dựa trên các điều khoản đặc biệt trong hợp đồng dựa trên thành tích.

Arsenal đang hướng tới chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004.

Theo tiết lộ từ Football London, hợp đồng của Arteta với Arsenal có các điều khoản thưởng rất lớn cho chức vô địch Premier League, FA Cup, Champions League.

Nếu Arsenal giành được cả ba danh hiệu này, Arteta có thể nhận khoản thưởng tổng cộng lên đến 25-30 triệu bảng. Đây là khoản thưởng rất cao so với một HLV ở bóng đá đỉnh cao.

Nếu "Pháo thủ" chỉ vô địch Premier League hoặc Champions League, Arteta cũng nhận không dưới 10-15 triệu bảng tiền thưởng. Arteta còn hợp đồng với Arsenal đến năm 2027 với mức lương cơ bản 9 triệu bảng/năm.

Arsenal vẫn còn cơ hội giành cú ăn bốn mùa này, khi lọt vào chung kết League Cup, dẫn đầu Premier League, lọt vào vòng knock-out ở FA Cup lẫn Champions League.

Một thỏa thuận tương tự cũng được áp dụng cho trợ lý HLV Nicolas Jover, chuyên gia bóng cố định nổi tiếng tại Arsenal. Ngoài khoản thưởng mỗi khi Arsenal ghi bàn từ tình huống cố định, Jover cũng sẽ kiếm không dưới 5 triệu bảng tiền thưởng nếu "Pháo thủ" vô địch Premier League hoặc Champions League.

