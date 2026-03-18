Arsenal thăng hoa, nuôi hy vọng giành cú ăn bốn

Rạng sáng 18/3, Arsenal đánh bại Leverkusen 2-0, qua đó giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 3-1.

Arsenal thăng hoa.

Chiến thắng này kéo dài chuỗi trận bất bại của Arsenal lên con số 14 trên mọi đấu trường, khẳng định sức mạnh của CLB có cơ hội giành cú ăn bốn ở mùa này. "Pháo thủ" đã vào tứ kết Champions League, FA Cup, vào chung kết Carabao Cup và vững vàng ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Ngay từ đầu trận tại Emirates, Arsenal đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Leandro Trossard là người hoạt động nổi bật với hai cơ hội nguy hiểm, nhưng đều không thể chiến thắng thủ thành Janis Blaswich. Phía bên kia, Leverkusen cũng chống trả kiên cường, với Blaswich liên tục cứu thua xuất sắc để giữ sạch lưới trong phần lớn hiệp một.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Eberechi Eze tỏa sáng. Từ ngoài vòng cấm, tân binh của Arsenal tung cú sút chân phải hiểm hóc, mở tỷ số và cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại Champions League. Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và nắm hoàn toàn thế trận.

Eze giúp chủ nhà khai thông bế tắc.

Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục duy trì sự kiểm soát và sớm nhân đôi cách biệt nhờ Declan Rice. Tiền vệ người Anh thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp từ tuyến hai, không cho Blaswich bất kỳ cơ hội cản phá nào. Leverkusen nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng những pha dứt điểm hiếm hoi của họ đều bị David Raya hóa giải.

Dù Kai Havertz từng đưa bóng vào lưới đội bóng cũ, bàn thắng không được công nhận vì lỗi phạm lỗi trước đó. Điều này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc khi Arsenal vẫn bảo toàn chiến thắng thuyết phục. Phía trước họ là thử thách mang tên Sporting ở tứ kết.

