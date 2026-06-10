Tuyển Nhật Bản giấu bài

Trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026 tại Mexico, đội tuyển Nhật Bản đưa ra một quyết định khá khác biệt so với nhiều đội tuyển khác.

Tuyển Nhật Bản không đá giao hữu như các đối thủ khác. Ảnh: Reuters.

Theo Yahoo Sports, thay vì tổ chức các trận giao hữu quốc tế, HLV Hajime Moriyasu lựa chọn thực hiện một trận đấu tập kín giữa đội tuyển quốc gia và đội U19 Nhật Bản. Buổi đấu tập được tổ chức theo thể thức đặc biệt với 4 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 35 phút. Theo ban huấn luyện "Samurai Blue", mô hình này mang lại hiệu quả chuyên môn cao hơn một trận giao hữu thông thường.

Với thực lực vượt trội, tuyển Nhật Bản giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Junnosuke Suzuki và Kento Shiogai. Sau trận, ban huấn luyện đánh giá đây là một buổi kiểm tra chất lượng, đồng thời toàn bộ cầu thủ đều được thử sức ở các sơ đồ khác nhau.

Mục tiêu quan trọng khác của trận đấu là cải thiện thể trạng trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Mỹ. Nhiều tuyển thủ được thi đấu tới 70 phút nhằm nâng cao thể lực và cảm giác bóng. Tiền vệ Daichi Kamada cho biết toàn đội thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt sau đợt tập huấn tại Mexico.

Tuyển Nhật Bản tập kín cùng đội U19. Ảnh: Reuters.

Không chỉ phục vụ mục tiêu thể lực, trận đấu kín còn cho phép ban huấn luyện mô phỏng chính xác lối chơi của đối thủ sắp tới. Đội U19 được yêu cầu "đóng vai" tuyển Hà Lan, ứng viên cho ngôi nhất bảng F. Các cầu thủ trẻ được chỉ đạo sử dụng những phương án chiến thuật tương đồng với đối thủ, từ các pha bóng dài cho đến việc tận dụng lợi thế chiều cao trong những tình huống không chiến.

Theo trung vệ Maya Yoshida, việc thi đấu với U19 giúp đội tuyển chủ động kiểm soát thời lượng trận đấu, thử nghiệm chiến thuật và hạn chế nguy cơ chấn thương. Quan trọng hơn, toàn bộ kế hoạch chuẩn bị, bao gồm các bài đá phạt và sút luân lưu, đều được giữ kín tuyệt đối trước các đối thủ.

Sau những bài học đắt giá từ quá trình chuẩn bị không thành công tại World Cup 2014, Nhật Bản đang cho thấy cách tiếp cận thận trọng và khoa học hơn. Với nền tảng thể lực được cải thiện cùng sự chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng, "Samurai Blue" đang hướng đến World Cup 2026 với sự tự tin và nhiều kỳ vọng.

Đội tuyển Nhật Bản được đón tiếp nồng hậu tại Mexico Hình ảnh đội tuyển Nhật Bản được chào đón khi đặt chân đến điểm lưu trú được ESPN đăng tải vào sáng 3/6.