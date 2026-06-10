Dấu chấm hết cho Rashford ở Barcelona

Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford trị giá 30 triệu euro, đồng thời trả tiền đạo người Anh về Manchester United.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là sự xuất hiện của Anthony Gordon. Việc Barca chi ra 70 triệu euro để chiêu mộ cựu cầu thủ Newcastle khiến vị trí của Rashford trở nên dư thừa, trong bối cảnh Raphinha vẫn đang đảm nhiệm tốt vai trò đá chính.

Ban lãnh đạo đội bóng cho biết không còn đường lui khi thời hạn kích hoạt điều khoản mua đứt sẽ hết hạn vào ngày 15/7. Dưới góc độ chuyên môn, HLV Hansi Flick đóng vai trò then chốt trong việc loại Rashford.

Chiến lược gia người Đức đặc biệt ấn tượng với khả năng phòng ngự và cường độ pressing tầm cao của Gordon, những yếu tố vốn là điểm yếu trong lối chơi của tiền đạo sinh năm 1997. Bên cạnh đó, yếu tố tuổi tác cũng được cân nhắc khi Rashford sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 10.

Về mặt tài chính, dù Rashford chấp nhận giảm 40% lương, tổng chi phí duy trì (bao gồm lương và khấu hao) vẫn tương đương với Gordon. Giai đoạn sa sút phong độ kéo dài 3 tháng ở giữa mùa giải cũng là một phần lý do khiến đại diện La Liga nghi ngờ cầu thủ.

Cuối cùng, chiến lược gia người Đức và các cộng sự quyết định gạch tên anh để tập trung vào dự án dài hạn với những nhân tố phù hợp hơn với triết lý của ông. Ngôi sao trưởng thành từ lò Carrington dự kiến trở lại Manchester United sau World Cup 2026.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.