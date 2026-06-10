Dấu chấm hết cho Rashford ở Barcelona

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là sự xuất hiện của Anthony Gordon. Việc Barca chi ra 70 triệu euro để chiêu mộ cựu cầu thủ Newcastle khiến vị trí của Rashford trở nên dư thừa, trong bối cảnh Raphinha vẫn đang đảm nhiệm tốt vai trò đá chính.
Ban lãnh đạo đội bóng cho biết không còn đường lui khi thời hạn kích hoạt điều khoản mua đứt sẽ hết hạn vào ngày 15/7. Dưới góc độ chuyên môn, HLV Hansi Flick đóng vai trò then chốt trong việc loại Rashford.
Chiến lược gia người Đức đặc biệt ấn tượng với khả năng phòng ngự và cường độ pressing tầm cao của Gordon, những yếu tố vốn là điểm yếu trong lối chơi của tiền đạo sinh năm 1997. Bên cạnh đó, yếu tố tuổi tác cũng được cân nhắc khi Rashford sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 10.
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