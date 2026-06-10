Cầu thủ Premier League thành nạn nhân vụ lừa ảnh nhạy cảm

Các ngôi sao Championship và Premier League trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi khi kẻ phạm tội giả danh đồng đội để dụ họ gửi ảnh khỏa thân.

Các cầu thủ ở Anh trở thành nạn nhân của vụ việc nhạy cảm.

Một vụ việc gây sốc vừa được phanh phui tại Anh khi nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Championship và Premier League bị lừa gửi ảnh khỏa thân cho một đối tượng giả danh đồng đội trên mạng xã hội.

Theo hồ sơ được công bố tại Tòa án Ayr Sheriff, William Kirkpatrick, 27 tuổi, đã sử dụng các tài khoản và số điện thoại giả để tiếp cận các cầu thủ chuyên nghiệp.

Mục tiêu của hắn không phải tiền bạc mà là thu thập hình ảnh nhạy cảm nhằm phục vụ nhu cầu tình dục cá nhân. Một cầu thủ của Sheffield Wednesday là nạn nhân đầu tiên được xác định.

Đối tượng liên hệ qua WhatsApp, tự nhận là thành viên trong đội và nói rằng cầu thủ này phải thực hiện một “nghi thức gia nhập” trước khi được thêm vào nhóm chat nội bộ. Tin tưởng đó là đồng đội thật, cầu thủ này đã gửi hai bức ảnh khỏa thân theo yêu cầu.

Sau đó, nạn nhân còn được đề nghị cung cấp số điện thoại của các đồng đội khác. Chỉ đến khi liên hệ trực tiếp với những người liên quan, anh mới phát hiện mình bị lừa và lập tức trình báo cảnh sát.

Một cầu thủ của Nottingham Forest cũng rơi vào cái bẫy tương tự. Theo lời khai tại tòa, cầu thủ này tin rằng tin nhắn nhận được là thật và cảm thấy lo lắng về những hệ lụy có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình.

Cảnh sát sau đó khám xét nhà của Kirkpatrick tại Ayr và thu giữ một chiếc điện thoại chứa các hình ảnh nhạy cảm do hai cầu thủ gửi. Đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi và khai rằng mục đích chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục cá nhân.

Tòa án xác định vụ việc có yếu tố tình dục nghiêm trọng. Kirkpatrick đã nhận tội với hai cáo buộc lừa đảo và bị đưa vào danh sách quản lý tội phạm tình dục trước khi chờ ngày tuyên án chính thức.

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