Amorim có cơ hội tái xuất Premier League

Năm tháng sau khi bị MU sa thải, Ruben Amorim bất ngờ đứng trước cơ hội trở lại Premier League trong thương vụ có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Amorim trước cơ hội trở lại Premier League.

Amorim bị sa thải vào tháng 1 năm nay sau chuỗi kết quả nghèo nàn. Đáng chú ý, Amorim mất việc chưa đầy một ngày sau trận hòa 1-1 với Leeds United, thời điểm ông công khai chỉ trích một số nhân vật cấp cao trong bộ máy lãnh đạo đội bóng.

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ. Sau khi chia tay MU, Amorim nhanh chóng được liên hệ với nhiều đội bóng tại quê nhà Bồ Đào Nha. Có thời điểm xuất hiện thông tin ông có thể kế nhiệm Jose Mourinho tại Benfica.

Dù vậy, cánh cửa đó khép lại khi Marco Silva đồng ý dẫn dắt Benfica, còn Mourinho sắp chính thức tiếp quản Real Madrid. Điều này vô tình mở ra một cơ hội mới cho Amorim trở lại nước Anh.

Theo talkSPORT, nhà cầm quân 41 tuổi nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Fulham sau sự ra đi của HLV Silva. Dù HLV Kieran McKenna của Ipswich Town vẫn được đánh giá là ứng viên số một, Amorim nhận được sự quan tâm đáng kể từ đội chủ sân Craven Cottage.

Bên cạnh Amorim, danh sách ứng viên còn có Frank Lampard, Pierre Sage, Arne Slot, Oliver Glasner, Kjetil Knutsen, Scott Parker, Mauricio Pochettino và Liam Rosenior.

Nếu được Fulham lựa chọn, Amorim sẽ có cơ hội chứng minh thất bại tại MU chỉ là một giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Premier League luôn khắc nghiệt, nhưng cũng là nơi trao cơ hội thứ 2 cho những HLV đủ bản lĩnh đứng dậy.

Sau cú ngã đau ở Old Trafford, Amorim hoàn toàn có thể sớm trở lại sân khấu lớn nhất bóng đá Anh ngay trong mùa giải tới.