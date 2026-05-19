Amorim sắp thoát cảnh thất nghiệp

  • Thứ ba, 19/5/2026 17:30 (GMT+7)
Ruben Amorim tiến rất gần tới việc trở lại băng ghế huấn luyện, chỉ 4 tháng sau khi bị MU sa thải.

Amorim sẽ thay thế Guardiola ở Man City.

Theo nhiều nguồn tin tại Bồ Đào Nha, Benfica chọn Amorim làm ứng viên số một thay thế Jose Mourinho. "Người đặc biệt" đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid sau mùa giải này.

Trong bối cảnh đó, chủ tịch Rui Costa nhanh chóng hướng sự chú ý tới Amorim. Nhà cầm quân này từng tạo dựng danh tiếng lớn tại Bồ Đào Nha trước khi thất bại ở Old Trafford.

Chiến lược gia 41 tuổi giúp kình địch của Benfica là Sporting Lison giành 2 chức vô địch quốc gia giai đoạn 2021-2024, đồng thời được xem là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Đáng chú ý, Amorim là cầu thủ Benfica và giải nghệ dưới thời Rui Costa còn làm Giám đốc thể Thao CLB. Mối quan hệ thân thiết giữa hai người được cho là yếu tố quan trọng thúc đẩy thương vụ.

Sự nghiệp của Amorim bất ngờ lao dốc sau quãng thời gian hỗn loạn tại MU. Ông chỉ thắng 25 trong tổng số 63 trận dẫn dắt "Quỷ đỏ", đồng thời gây tranh cãi lớn khi công khai chỉ trích các nhân vật cấp cao của đội bóng.

Dù từng được Man City đánh giá cao, Amorim không nằm trong danh sách thay thế Pep Guardiola tại Etihad. Thay vào đó, ông muốn trở về quê nhà để làm lại sự nghiệp.

Nếu không có cú ngoặt bất ngờ phút chót, Amorim sẽ tái xuất tại Benfica với hy vọng có thể hồi sinh danh tiếng sau cú ngã đau đớn ở Old Trafford.

Mainoo phá vỡ im lặng về Amorim

Kobbie Mainoo thừa nhận từng nghĩ tới chuyện rời MU sau quãng thời gian bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội hình.

06:52 16/5/2026

Quyết định kỳ lạ của MU

Dù từng được đôn lên đội một dưới thời Ruben Amorim và ra sân tới 8 trận, tài năng trẻ Chido Obi bất ngờ mất hút khỏi kế hoạch của MU ở mùa giải 2025/26.

17:41 10/5/2026

Carrick sửa sai cho Amorim ở MU

Khác biệt giữa thất bại và hồi sinh của Manchester United nằm ở một chữ: thích nghi.

19:34 4/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Amorim Mourinho Amorim

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Bi kịch bóng đá của Joao Pedro

17:31 19/5/2026

Joao Pedro trải qua những ngày đầy cay đắng nhất sự nghiệp khi bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026 và thậm chí đối mặt nguy cơ rời Chelsea.

