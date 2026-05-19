Amorim sắp thoát cảnh thất nghiệp

Ruben Amorim tiến rất gần tới việc trở lại băng ghế huấn luyện, chỉ 4 tháng sau khi bị MU sa thải.

Amorim sẽ thay thế Guardiola ở Man City.

Theo nhiều nguồn tin tại Bồ Đào Nha, Benfica chọn Amorim làm ứng viên số một thay thế Jose Mourinho. "Người đặc biệt" đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid sau mùa giải này.

Trong bối cảnh đó, chủ tịch Rui Costa nhanh chóng hướng sự chú ý tới Amorim. Nhà cầm quân này từng tạo dựng danh tiếng lớn tại Bồ Đào Nha trước khi thất bại ở Old Trafford.

Chiến lược gia 41 tuổi giúp kình địch của Benfica là Sporting Lison giành 2 chức vô địch quốc gia giai đoạn 2021-2024, đồng thời được xem là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu.

Đáng chú ý, Amorim là cầu thủ Benfica và giải nghệ dưới thời Rui Costa còn làm Giám đốc thể Thao CLB. Mối quan hệ thân thiết giữa hai người được cho là yếu tố quan trọng thúc đẩy thương vụ.

Sự nghiệp của Amorim bất ngờ lao dốc sau quãng thời gian hỗn loạn tại MU. Ông chỉ thắng 25 trong tổng số 63 trận dẫn dắt "Quỷ đỏ", đồng thời gây tranh cãi lớn khi công khai chỉ trích các nhân vật cấp cao của đội bóng.

Dù từng được Man City đánh giá cao, Amorim không nằm trong danh sách thay thế Pep Guardiola tại Etihad. Thay vào đó, ông muốn trở về quê nhà để làm lại sự nghiệp.

Nếu không có cú ngoặt bất ngờ phút chót, Amorim sẽ tái xuất tại Benfica với hy vọng có thể hồi sinh danh tiếng sau cú ngã đau đớn ở Old Trafford.