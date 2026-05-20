Kịch bản Tottenham rớt hạng Premier League

Tottenham đối mặt với viễn cảnh ác mộng ngay trước vòng đấu cuối cùng của Premier League 2025/26.

Từ một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh vé dự cúp châu Âu đầu mùa, Spurs giờ phải bước vào trận sinh tử để tránh nguy cơ xuống hạng đầy cay đắng.

Thất bại 1-2 trước Chelsea tại Stamford Bridge khiến đội bóng của HLV Roberto De Zerbi giậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, hơn West Ham 2 điểm. Khoảng cách mong manh biến vòng đấu cuối thành cuộc chiến sống còn với cả 2 CLB thành London.

Nếu thua Everton trên sân khách, đồng thời West Ham đánh bại Leeds United, Spurs sẽ xuống hạng. Một kết cục từng được xem là không tưởng với CLB sở hữu nhiều ngôi sao và được kỳ vọng cạnh tranh nhóm đầu.

Trong trường hợp thắng Everton,Tottenham chắc chắn trụ hạng. Nếu chỉ có trận hòa, "Gà trống" vẫn sáng cửa ở lại Premier League bởi họ sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn West Ham (-10 so với -22).

Sức ép đè nặng lên Tottenham trước 90 phút cuối cùng của mùa giải. Đội bóng được xem là ứng viên cho top 4 giờ đứng trước nguy cơ trở thành cú sốc lớn nhất Premier League năm nay. Chuỗi phong độ thất thường cùng tâm lý bất ổn khiến Spurs tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

Không khí căng thẳng cũng bao trùm người hâm mộ Tottenham khi viễn cảnh phải xuống chơi ở Championship lần đầu tiên sau nhiều năm đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tottenham không được phép chủ quan. Trước Everton, họ buộc phải chiến đấu như một trận chung kết thật sự để cứu lấy cả mùa giải thảm họa.