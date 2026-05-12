Tottenham tự kéo mình xuống vực

Spurs thêm một lần đánh rơi chiến thắng theo cách khó tin nhất, qua đó đẩy CLB tiến gần hơn tới viễn cảnh nhục nhã mang tên xuống hạng Premier League.

Tottenham gây thất vọng trước Leeds.

Tottenham từng ở rất gần chiến thắng trước Leeds United khi họ dẫn bàn trên sân nhà, tạo ra thế trận đủ tốt và sở hữu nhiều cơ hội để kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, mọi thứ lại đổ sập theo kịch bản quen thuộc với đội bóng Bắc London mùa này, nơi một sai lầm cá nhân luôn có thể kéo theo sự hỗn loạn của cả tập thể.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi kéo chiếc mũ đen phủ kín đầu và bước đi trong tuyệt vọng. Hình ảnh ấy phản ánh chính xác bộ mặt của Spurs hiện tại: mong manh, thiếu ổn định và luôn tồn tại cảm giác có thể tự hủy bất cứ lúc nào.

Trận hòa 1-1 trước Leeds thuộc vòng 36 Premier League rạng sáng 12/5 không chỉ khiến Tottenham bỏ lỡ cơ hội bứt lên trong cuộc đua trụ hạng, mà còn phơi bày toàn bộ vấn đề tồn tại suốt nhiều năm qua ở CLB này. Spurs vẫn là đội bóng không biết cách bảo vệ lợi thế, không đủ bản lĩnh ở thời khắc quyết định và ngày càng đánh mất dáng dấp của một tập thể lớn.

De Zerbi đang hiểu nỗi đau của Spurs

Roberto De Zerbi chưa dẫn dắt Tottenham quá lâu, nhưng ông dường như nhanh chóng hiểu ra vì sao đội bóng này luôn sống trong hỗn loạn. Ngay cả khi chơi tốt, Spurs vẫn có thể tự biến mình thành nạn nhân của chính những sai lầm ngớ ngẩn.

Trước Leeds, Tottenham thực tế nhập cuộc không tệ khi Mathys Tel tạo nên siêu phẩm mở tỷ số, còn tuyến giữa duy trì được nhịp chơi khá ổn định. Không khí trên sân nhà cũng tích cực hơn sau chuỗi ngày đầy áp lực, đặc biệt khi Spurs hiểu rằng chiến thắng sẽ giúp họ tạo khoảng cách quan trọng với nhóm xuống hạng.

Spurs vẫn đang nỗ lực chạy đua khỏi cửa rớt hạng.

Đội chủ nhà thậm chí có cơ hội cực lớn để kết liễu trận đấu khi Richarlison đối mặt khung thành trong tư thế thuận lợi. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil lại sút bóng vọt xà theo cách khiến toàn bộ khán đài chết lặng.

Khoảnh khắc ấy lập tức kéo theo sự bất an quen thuộc. Các cầu thủ Tottenham bắt đầu chơi chậm lại, những pha xử lý trở nên nặng nề hơn, còn De Zerbi liên tục phản ứng dữ dội bên ngoài đường biên vì cảm nhận được sự mong manh trong cách đội nhà vận hành.

Nhà cầm quân người Italy hiểu rất rõ rằng Tottenham mùa này không biết cách kiểm soát cảm xúc khi nắm lợi thế. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, toàn bộ cấu trúc lập tức sụp đổ.

Điều mà De Zerbi lo ngại cuối cùng cũng xuất hiện trong hiệp hai. Mathys Tel, người hùng ghi bàn mở tỷ số, bất ngờ trở thành tội đồ với pha móc bóng vụng về trong vùng cấm khiến Ethan Ampadu nằm sân đau đớn. VAR nhanh chóng xác nhận quả phạt đền, còn Dominic Calvert-Lewin không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số.

De Zerbi chỉ biết ngước mắt lên trời trong bất lực bởi ông hiểu Tottenham vừa tự tay ném chiến thắng đi thêm một lần nữa.

Điều đáng nói là Spurs không đánh mất điểm vì đối thủ vượt trội hơn. Họ tự đánh mất tất cả bởi tâm lý yếu đuối và những sai lầm lặp đi lặp lại suốt cả mùa giải.

Một đội bóng lớn đang đánh mất chính mình

Điều đáng sợ nhất với Tottenham lúc này không nằm ở trận hòa trước Leeds, mà nằm ở cảm giác mọi thứ đang trôi theo hướng ngày càng khó cứu vãn.

Spurs hiện tại không còn mang hình ảnh của đội bóng từng cạnh tranh chức vô địch Premier League hay vào chung kết Champions League cách đây vài năm. Họ thi đấu với sự lo lắng thường trực, liên tục mắc lỗi sơ đẳng và không tạo ra cảm giác đủ bản lĩnh để phản kháng khi biến cố xuất hiện.

Sau bàn gỡ hòa của Leeds, Tottenham chơi như một đội bóng chỉ chờ đợi thêm cú đánh tiếp theo. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của Antonin Kinsky, Spurs có lẽ đã phải nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Thủ môn trẻ người CH Czech trở thành điểm sáng hiếm hoi khi liên tiếp cứu thua trong thời điểm áp lực lớn nhất, đặc biệt là tình huống phản xạ không tưởng trước cú dứt điểm của Sean Longstaff ở phút bù giờ. Đó có thể là pha bóng cứu lại hy vọng trụ hạng cho Tottenham.

Tuy nhiên, một CLB lớn không thể mãi tồn tại nhờ những khoảnh khắc giải cứu cá nhân như vậy. Điều Spurs thiếu không chỉ là chất lượng chuyên môn, mà còn là cấu trúc ổn định và bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Nhiều năm qua, Tottenham liên tục thay đổi HLV, thay đổi triết lý và thay đổi cả bộ khung đội hình. Dù vậy, vấn đề lớn nhất vẫn không biến mất, bởi họ luôn sụp đổ ở thời khắc quan trọng nhất.

De Zerbi có thể mang tới những ý tưởng bóng đá hiện đại, đồng thời cố gắng truyền năng lượng từ đường biên, nhưng ngay cả ông cũng không thể sửa chữa mọi thứ chỉ sau vài tuần. Đặc biệt khi tập thể này đã quen sống trong cảm giác thất vọng và bất an.

Tottenham lúc này không còn được phép nghĩ tới bóng đá đẹp hay những mục tiêu lớn lao. Điều duy nhất họ cần là sống sót, nhưng ngay cả mục tiêu ấy cũng trở nên mong manh sau trận hòa trước Leeds.

Nếu West Ham giành chiến thắng trước Newcastle, Spurs sẽ rơi trở lại nhóm xuống hạng trước chuyến làm khách tới sân Chelsea. Kịch bản ác mộng ấy hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi Tottenham đang đánh mất cả niềm tin lẫn sự ổn định trong giai đoạn quyết định.

Điều đáng lo hơn cả nằm ở việc Spurs không còn biến sân nhà thành điểm tựa. Tottenham không thắng tại Premier League trên sân nhà kể từ tháng 12 năm ngoái, trong khi mỗi trận đấu lúc này đều giống một bài kiểm tra tâm lý mà họ liên tục thất bại.

De Zerbi có thể nổi nóng bên ngoài đường biên, phản ứng với trọng tài hoặc thúc ép cầu thủ thi đấu quyết liệt hơn, nhưng điều Tottenham cần nhất lúc này không phải sự giận dữ. Họ cần tìm lại bản lĩnh đã đánh mất suốt nhiều năm qua.

Nếu không làm được điều đó, Spurs hoàn toàn có thể tiếp tục tự đào hố chôn mình cho tới ngày phải xuống chơi ở Championship trong sự bàng hoàng của cả bóng đá Anh.