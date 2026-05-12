Tottenham nguy cơ mất 250 triệu bảng

Tottenham đứng trước nguy cơ mất trắng 250 triệu bảng doanh thu nếu không thể trụ lại Ngoại hạng Anh.

Sau trận hòa 1-1 trước Leeds ở vòng 36 Premier League rạng sáng 12/5, Spurs hoàn toàn có nguy cơ rớt hạng. Trong bối cảnh đang gánh khoản nợ khổng lồ 851 triệu bảng, việc rời khỏi giải đấu cao nhất xứ sở sương mù sẽ là thảm họa thật sự đối với câu lạc bộ thành London.

Chuyên gia tài chính Stefan Borson cho rằng thiệt hại tối thiểu sẽ là 145 triệu bảng nếu Tottenham rớt hạng. Nguồn thu từ bản quyền truyền hình dự kiến lao dốc, từ mức 200 triệu bảng hiện tại xuống chỉ còn vỏn vẹn 55 triệu bảng. Ngoài ra, thầy trò De Zerbi sẽ thâm hụt thêm 75 triệu bảng từ các giải quốc nội và 100 triệu bảng doanh thu từ UEFA.

Trong khi đó, trang Touchline khẳng định tác động tiềm tàng có thể còn tồi tệ hơn những gì Borson tuyên bố. Uớc tính, Spurs có thể mất tới 250 triệu bảng doanh thu chỉ sau một đêm.

Các điều khoản tài trợ của Spurs sẽ bị cắt giảm 20% ngay lập tức khi xuống hạng. Doanh thu từ những ngày diễn ra trận đấu cũng dự báo sụt giảm khoảng 40%. Việc vắng mặt tại Champions League khiến đội bóng hụt thêm 70 triệu bảng.

Hiện Tottenham chỉ hơn vị trí xuống hạng của West Ham đúng 2 điểm. Quyền tự quyết nằm trong tay thầy trò De Zerbi, nhưng thử thách ở 2 vòng cuối là cực lớn khi phải làm khách trước Chelsea và tiếp đón Everton.

