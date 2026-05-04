Hiệu ứng Zerbi đưa Tottenham thấy ánh sáng cuối đường hầm

Chiến thắng 2-1 của Tottenham ngay trên sân của Aston Villa mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cá nhân HLV Roberto Zerbi khi ông lái con tàu Spurs ra khỏi đường hầm.

Zerbi giúp Tottenham giành 7 điểm trong 3 vòng gần đây.

Ba điểm trọn vẹn trước Villa đánh dấu một bước ngoặt khi giúp đội bóng thủ đô London thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ đầy ngột ngạt. Từ một tập thể rệu rã và mất phương hướng, vị thuyền trưởng người Italy đang từng bước thắp lại ngọn lửa hy vọng trụ hạng cho đại diện thành London ở giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Hành trình vực dậy một tập thể rệu rã

Khi HLV Zerbi chính thức ra mắt Tottenham trong chuyến làm khách trước chủ nhà Sunderland tại vòng 32, mọi thứ dường như đang chống lại ông. Đội bóng nhận thất bại 0-1 trước "Mèo đen" và lần đầu tiên trong mùa giải rơi vào vùng nguy hiểm phía đáy bảng xếp hạng. Rõ ràng, thật bất công nếu đổ lỗi cho Zerbi bởi ông đang phải tiếp quản một đống đổ nát sau khi đội bóng trải qua hai đời HLV thất bại.

Kể từ đầu năm, Tottenham trượt dài trong sự thất vọng tột cùng với chuỗi 13 vòng đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó phải nhận tới 8 thất bại bẽ bàng. Nỗi thất vọng càng thêm nặng nề khi họ bị chính Aston Villa loại khỏi đấu trường FA Cup hồi tháng 1.

Dù có vớt vát lại đôi chút danh dự bằng hai trận thắng ở những lượt trận cuối vòng phân hạng Champions League, điều đó cũng trở nên vô nghĩa vì ngay sau đó Tottenham đã gục ngã trước Atletico Madrid tại vòng play-off.

Từ một đội bóng gần như rã đám và cạn kiệt niềm tin, Zerbi chỉ bị khựng lại một chút trong ngày ra mắt trước khi nhanh chóng đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Sự cải thiện lập tức xuất hiện ở trận đấu thứ hai khi Tottenham hòa trên thế thắng trước Brighton, chỉ đánh rơi điểm số đầy nuối tiếc khi để đối thủ gỡ hòa vào đúng phút bù giờ thứ 5. Tiếp đà hưng phấn, họ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Wolves.

Dù kết quả này chưa tạo ra tiếng vang lớn do đối thủ đã chính thức xuống hạng, nhưng nó là tiền đề cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý. Đỉnh điểm của sự lột xác chính là chiến thắng 2-1 vô cùng ấn tượng trên sân của Aston Villa trong lúc đội chủ nhà đang khát khao tích lũy điểm số để chốt hạ tấm vé tham dự Champions League. Số điểm (7) mà Zerbi kiếm được trong 4 trận nhiều hơn số điểm (5) mà họ có trong 13 trận trước đó dưới thời Thomas Frank và Igor Tudor.

Niềm tin trở lại với Tottenham.

Quyền tự quyết trong tay và minh chứng từ Marseille

Quan trọng hơn cả là màn trình diễn xuất sắc vừa qua giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 17, trực tiếp giật lại quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng từ tay West Ham. Cánh cửa ở lại giải đấu cao nhất nước Anh đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết với đoàn quân áo trắng.

Trong 3 vòng đấu cuối cùng, Spurs nắm lợi thế lớn khi được thi đấu 2 trận trên sân nhà để tiếp đón Leeds và Everton. Trận đấu còn lại ở vòng 37 là chuyến làm khách đến sân của một Chelsea đang chìm sâu vào khủng hoảng tột độ với 5 vòng đấu liên tiếp trắng tay.

Nhìn sang đối thủ cạnh tranh trực tiếp, lịch thi đấu của West Ham nặng nề hơn rất nhiều. Đội bóng này đang phải chuẩn bị tinh thần để tiếp đón một Arsenal đang hừng hực khí thế và khát khao chiến thắng cho mục tiêu vô địch.

Hai trận đấu sau đó của West Ham là chuyến hành quân đến sân của Newcastle và cuộc tiếp đón Leeds trên sân nhà. Dù những thử thách phía sau có vẻ dễ thở hơn đôi chút, mọi nỗ lực của West Ham sẽ trở thành vô nghĩa nếu Tottenham tiếp tục thi đấu đúng với phong độ hiện tại để tự định đoạt số phận của mình.

Nếu ai đó vẫn còn hoài nghi về tầm ảnh hưởng và hiệu ứng tích cực mà HLV Zerbi mang lại, họ hoàn toàn có thể nhìn lại câu chuyện của Marseille. Từ thời điểm chiến lược gia này rời đi, đội bóng nước Pháp đã trượt dài không phanh, tụt từ vị trí thứ 4 xuống thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Trong 6 vòng đấu gần nhất, Marseille chỉ có thể giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng. Thất bại thảm hại 0-3 trên sân của Nantes vào cuối tuần qua chính là dấu chấm hết cho giấc mơ giành vé trở lại đấu trường Champions League. Sự sa sút thê thảm của đại diện bóng đá Pháp vô tình lại là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị to lớn mà Zerbi đang mang đến cho Tottenham lúc này.