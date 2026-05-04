Trận thắng của Tottenham bị nghi 'có mùi'

Rạng sáng 4/5, thất bại 1-2 trước Tottenham Hotspur với đội hình thay đổi mạnh khiến Aston Villa hứng làn sóng chỉ trích và bị nghi ngờ về tính cạnh tranh.

Tottenham thắng Aston Villa ngay trên sân khách.

Aston Villa trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận thua 1-2 trước Tottenham Hotspur tại vòng 35 Premier League. Quyết định xoay tua tới 7 vị trí của HLV Unai Emery vấp phải phản ứng dữ dội từ chính người hâm mộ của Villa.

Đội chủ nhà nhập cuộc thiếu sức sống và sớm thủng lưới bởi các pha lập công của Conor Gallagher và Richarlison trong hiệp một. Bàn rút ngắn chỉ đến với Villa ở phút 90+6, không đủ giúp đội chủ nhà tránh thất bại. Kết quả này khiến thầy trò Unai Emery lỡ cơ hội chen chân vào top 4 dù Liverpool thất bại trước Manchester United trong trận đấu trước đó, đồng thời giúp Tottenham thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Nhiều CĐV Villa rời sân sớm và bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng đội bóng "thi đấu như không quan tâm kết quả".

Một số người hâm mộ trung lập thậm chí yêu cầu Premier League điều tra, đặt câu hỏi về tính liêm chính khi Villa sử dụng đội hình phụ ở thời điểm nhạy cảm của cuộc đua thứ hạng ở cả hai đầu BXH Premier League.

Chiến thắng của Tottenham ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuối bảng, khi họ vượt qua West Ham United và tạo lợi thế trong cuộc chiến trụ hạng. Điều này càng khiến tranh cãi lan rộng.

Sau trận, HLV Emery lên tiếng bảo vệ lựa chọn của mình: "Tôi không cho rằng thay đổi đội hình là nguyên nhân của kết quả. Chúng tôi cũng đã thua Nottingham Forest và Fulham. Khi thắng Sunderland hồi tháng 4, tôi cũng xoay tua nhưng không ai nói gì. Chúng tôi thua vì Tottenham chơi tốt hơn. Tôi không thay đổi quan điểm".

Villa đang dồn toàn lực cho bán kết Europa League gặp Nottingham Forest, nơi họ đang bị dẫn 0-1 sau lượt đi. Tuy nhiên, quyết định ưu tiên đấu trường châu Âu đã khiến Emery đối mặt áp lực lớn từ chính người hâm mộ đội nhà.

