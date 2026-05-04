Câu trả lời cho bàn thắng tranh cãi của Sesko

  • Thứ hai, 4/5/2026 09:37 (GMT+7)
Premier League chính thức xác nhận không có bằng chứng rõ ràng về lỗi chạm tay, qua đó công nhận bàn thắng gây tranh cãi của Benjamin Sesko.

Tình huống ghi bàn của Sesko khiến nhiều người xem tranh cãi.

Tối 3/5, tâm điểm trận thắng 3-2 ở vòng 35 Premier League của Manchester United trước Liverpool không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn ở bàn thắng gây tranh cãi của Benjamin Sesko.

Tình huống diễn ra trong pha lộn xộn trước khung thành Liverpool. Sau cú đánh đầu của Bruno Fernandes, thủ môn Freddie Woodman chỉ có thể với theo để đẩy bóng nhưng vô tình đi trúng người Sesko. Bóng sau đó đi qua vạch vôi trong sự tranh cãi dữ dội.

Các cầu thủ MU đã ăn mừng, nhưng phải chờ quyết định cuối cùng khi tổ VAR vào cuộc. Hình ảnh quay chậm cho thấy bóng có thể chạm rất gần tay Sesko. Tuy nhiên, theo đánh giá của tổ VAR gồm Stuart Attwell và Constantine Hatzidakis, không có cơ sở chắc chắn để kết luận lỗi chạm tay.

Dù chiếu lại tình huống này nhiều lần trong trận đấu, ban tổ chức Premier League vẫn phải lên tiếng chính thức về lý do công nhận bàn thắng cho tiền đạo của MU.

Thông báo của Premier League nêu rõ: "Quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài được VAR kiểm tra và xác nhận, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Sesko dùng tay trước khi ghi bàn".

Bàn thắng của Sesko giúp MU nâng tỷ số lên 2-0 ngay phút 14 sau hàng loạt pha dồn ép với tốc độ cao từ đầu trận. Dù vậy, trận đấu này không hề dễ dàng với MU.

Liverpool tận dụng sai lầm hàng thủ "Quỷ đỏ" để gỡ hòa 2-2 nhờ các pha lập công của Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo ngay đầu hiệp hai.

Bước ngoặt đến ở phút 77 khi Kobbie Mainoo ghi bàn ấn định chiến thắng. Pha lập công khép lại trận cầu giàu kịch tính và giúp MU giữ trọn 3 điểm tại Old Trafford và chính thức giành vé dự Champions League mùa sau.

Đào Trần

Sesko MU Manchester United Liverpool Premier League Benjamin Sesko

