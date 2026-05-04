Gần tỷ người xem MU hạ Liverpool?

Tối 3/5, Manchester United đánh bại Liverpool trong trận derby nước Anh đầy kịch tính, qua đó vừa giành vé Champions League vừa lập kỷ lục người xem toàn cầu.

Manchester United vượt qua Liverpool với tỷ số 3-2 ở vòng 35 Premier League. Chiến thắng giúp MU chính thức giành vé dự Champions League mùa tới, đồng thời góp mặt trong trận đấu có lượng người xem cao nhất mùa giải.

Theo TheTouchline, cuộc đối đầu giữa hai “gã khổng lồ” nước Anh được dự đoán tiếp cận hơn 900 triệu khán giả trên toàn cầu, tính trên mọi nền tảng.

Con số này vượt xa các trận đấu khác của Premier League ở mùa 2025/26. Trước đó, trận MU gặp Arsenal ở vòng 23 từng đạt khoảng 700 triệu người xem.

Trên sân, hai đội đáp lại kỳ vọng bằng thế trận cởi mở và giàu tốc độ. MU nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng tạo lợi thế. Matheus Cunha mở tỷ số sớm, trước khi Benjamin Sesko nhân đôi cách biệt. Đội chủ nhà còn tạo thêm nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng để kết liễu trận đấu trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, Liverpool vùng lên mạnh mẽ. Những sai lầm nơi hàng thủ MU bị khai thác, giúp đội khách ghi liền hai bàn để đưa trận đấu về thế cân bằng. Kịch tính được đẩy lên cao khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng.

Bước ngoặt đến ở phút 77. Kobbie Mainoo ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho MU. Pha lập công của tiền vệ trẻ khép lại màn rượt đuổi hấp dẫn và mang về trọn vẹn 3 điểm.

Chiến thắng này giúp MU hoàn thành mục tiêu top 5 sớm 3 vòng đấu. Trong khi đó, Liverpool giậm chân tại chỗ và có cùng 58 điểm với Aston Villa, hai đội chỉ cần giành 4 điểm trong 3 vòng còn lại để chắc chắn có vé dự Champions League mùa sau.

