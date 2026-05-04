Màn trình diễn của Mason Greenwood trở thành tâm điểm chỉ trích sau thất bại 0-3 của Marseille trước Nantes tại Ligue 1 hôm 3/5.

Greenwood bị chấm điểm 0.

Trước trận, Marseille được đánh giá cao hơn khi đối thủ đang vật lộn ở nhóm cuối bảng. Tuy nhiên, đội bóng thành phố cảng sụp đổ chỉ trong 8 phút đầu hiệp hai, để Nantes ghi liền ba bàn. Quyết định thay Pierre-Emerick Aubameyang ngay sau giờ nghỉ của HLV Habib Beye cũng cho thấy sự bế tắc trong lối chơi của đội khách.

Sau trận, tờ La Provence chấm toàn đội Marseille điểm 0/10, điều hiếm thấy tại một giải đấu lớn như Ligue 1. Tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg bị nhận xét “chơi như mèo con”, còn Arthur Vermeeren bị chỉ trích vì thái độ thi đấu kém.

Tuy nhiên, Greenwood mới là người hứng chịu những lời lẽ nặng nề nhất. Tờ báo mô tả màn trình diễn của anh là “đáng xấu hổ từ đầu đến cuối trận”, đồng thời chỉ trích việc tiền đạo này thường xuyên đi bộ sau khi để mất bóng, phàn nàn với đồng đội và thi đấu như “trong một rạp xiếc” với những pha xử lý rườm rà, thiếu hiệu quả.

Thậm chí, La Provence còn mỉa mai rằng trong hoàn cảnh khác, Greenwood “có thể xứng đáng nhận thêm nửa điểm chỉ vì buộc được dây giày”.

Greenwood hứng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, thống kê cho thấy cựu tiền đạo MU vẫn là người tạo ra nhiều mối đe dọa nhất khi tung ra 6 cú sút, trong đó có 2 lần trúng đích. Tuy nhiên, phong độ của chân sút người Anh sa sút rõ rệt khi anh trải qua 6 trận liên tiếp không ghi bàn cho Marseille.

Trước đó, Greenwood từng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Ligue 1 với 15 bàn thắng. Tuy nhiên, anh hiện bị vượt qua bởi Joaquin Panichelli của Strasbourg (16 bàn) và Esteban Lepaul của Rennes (18 bàn).

Thất bại này khiến Marseille rơi xuống vị trí thứ 7, qua đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Trong bối cảnh phong độ đi xuống và tương lai còn bỏ ngỏ, áp lực dành cho Greenwood chắc chắn sẽ ngày càng lớn trong phần còn lại của mùa giải.

