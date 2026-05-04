Real Madrid chưa cho Barcelona vô địch

Rạng sáng 4/5, Vinicius tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Real Madrid hạ Espanyol 2-0 ở vòng 34 La Liga.

Vinicius sắm vai người hùng.

Real Madrid tiếp tục nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch La Liga khi đánh bại Espanyol nhờ cú đúp trong hiệp hai của Vinicius. Chiến thắng làm trì hoãn lễ đăng quang của Barcelona và giúp "Los Blancos" giữ sạch lưới lần đầu tiên kể từ đầu tháng 2.

Trên sân nhà, Espanyol nhập cuộc đầy quyết tâm và suýt gây bất ngờ ngay phút thứ 3 khi Roberto Fernandez dứt điểm chệch khung thành từ cự ly gần.

Đội chủ nhà chơi đầy năng lượng, thậm chí còn gặp may khi Vinicius đưa bóng trúng cột ở phút 8. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn ở phút 25 khi Omar El Hilali ban đầu nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Vinicius, nhưng quyết định được giảm xuống thành thẻ vàng sau khi tham khảo VAR, khiến khán giả trên sân phản ứng dữ dội.

Real dần kiểm soát thế trận, nhưng hiệp một khép lại mà không có bàn thắng. Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ khi Vinicius phối hợp với Gonzalo Garcia, trước khi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Espanyol cố gắng đáp trả nhưng thiếu sắc bén. Họ phải trả giá khi Vinicius hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm đẹp mắt từ đường kiến tạo của Jude Bellingham ở phút 66.

Chiến thắng giúp Real chấm dứt chuỗi trận sân khách không như ý, đồng thời tạo áp lực lên Barcelona trước cuộc đối đầu trực tiếp vào rạng sáng 11/5. Trong khi đó, Espanyol tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi chưa biết mùi chiến thắng trong năm 2026 và nguy cơ rơi vào cuộc chiến trụ hạng.

