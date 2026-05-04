Endrick thăng hoa

Rạng sáng 4/5, tiền đạo người Brazil ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của Lyon trước Rennes ở vòng 32 Ligue 1.

Endrick tỏa sáng tại Pháp.

Phút 75, Lyon tổ chức pressing tầm cao. Corentin Tolisso nhận bóng rồi chuyền cho Endrick. Tiền đạo người Brazil khống chế rồi vung chân dứt điểm tung nóc lưới đội khách, ấn định thắng lợi 4-2 cho Lyon. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2007 còn thực hiện đường chuyền quyết định, mở ra pha tấn công mang về phạt đền cho chủ nhà.

Endrick có pha lập công thứ 5 tại Ligue 1 mùa này. Tổng cộng, "Tiểu Pele" ghi dấu giày trong 11 bàn thắng trong 11 trận. Tính riêng trong 6 lần ra sân gần nhất, cầu thủ Lyon mượn từ Real Madrid có 2 bàn và 3 đường kiến tạo. Phong độ chói sáng của Endrick giúp Lyon bứt phá tại Ligue 1 và tràn đầy cơ hội giành vé dự Champions League sau 6 mùa giải vắng bóng.

Hiện tại, Endrick cùng đồng đội đứng thứ 3 với 60 điểm, hơn đội đứng thứ 5 là Rennes khoảng cách 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng. Chỉ cần giành thêm 1 trận thắng, Lyon sẽ có ít nhất suất dự vòng sơ loại Champions League.

Với những gì thể hiện, Endrick có tương lai tươi sáng khi trở về Real Madrid. Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ ban lãnh đạo "Los Blancos" có ý định bố trí cầu thủ trẻ người Brazil thi đấu ở cánh phải, sát cánh cùng Vinicius và Kylian Mbappe để tạo thành mũi đinh 3 ở mùa giải mới.