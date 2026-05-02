Endrick trở lại Real Madrid

  • Thứ bảy, 2/5/2026 00:03 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Tiền đạo người Brazil được Real Madrid đặt niềm tin tuyệt đối sau nửa mùa giải 2025/26 thăng hoa tại Lyon.

Endrick có màn trình diễn thăng hoa trong màu áo Lyon.

Endrick sẽ trở lại Real Madrid vào mùa giải 2026/27 sau khi hoàn tất thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Lyon. Theo xác nhận từ CLB, sẽ không còn bất kỳ phương án cho mượn nào khác, đồng thời khả năng rời đi cũng không được tính đến.

Thông điệp được gửi trực tiếp tới Endrick. Tiền đạo sinh năm 2006 tỏ ra hào hứng khi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng hơn để cạnh tranh tại Bernabéu. Sau giai đoạn đầu gặp khó khăn vì thiếu cơ hội, bước ngoặt đến khi anh rời Madrid theo dạng cho mượn, quyết định được cả hai bên thống nhất.

Tại Lyon, Endrick nhanh chóng khẳng định giá trị. Anh ghi 7 bàn và có 6 kiến tạo sau 17 trận tại Ligue 1 và cúp quốc gia Pháp, trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý. Không chỉ chơi tốt ở vị trí trung phong, cầu thủ người Brazil còn được sử dụng ở cánh phải và cho thấy sự thích nghi rõ rệt.

Endrick, Real Madird anh 1

Sao trẻ Brazil đã thật sự sẵn sàng trở thành ngôi sao tại Real Madrid.

Màn trình diễn này giúp Endrick mở rộng cơ hội cạnh tranh suất đá chính khi trở lại Madrid. Anh có thể góp mặt trong hàng công bên cạnh Kylian Mbappe và Vinicius Junior, đồng thời đối đầu trực tiếp với Rodrygo, Brahim Diaz và Franco Mastantuono cho một vị trí trên hàng công.

Dù vậy, Real Madrid cũng xác định rõ vai trò của Endrick ở vị trí trung phong. Anh sẽ là phương án dự phòng trực tiếp cho Mbappe, đồng thời được xem là “số 9” kế cận trong dài hạn. Đây là bước đi phù hợp với chiến lược phát triển cầu thủ trẻ của đội bóng Hoàng gia.

Endrick cũng là một trong những khoản đầu tư lớn của Real Madrid trong những năm gần đây. CLB chiêu mộ anh từ Palmeiras từ năm 2022, với tổng chi phí, bao gồm phí chuyển nhượng, lương và hoa hồng, lên tới gần 80 triệu euro. Hợp đồng của anh đi kèm nhiều điều khoản thưởng, từ số bàn thắng, số lần đá chính cho tới các danh hiệu tập thể và cá nhân.

Sau khi chứng minh được năng lực tại Pháp, Endrick bước vào giai đoạn bản lề sự nghiệp. Anh sẽ tham dự World Cup 2026 trước khi trở lại Madrid với vị thế mới, không còn là tài năng dự bị, mà là một lựa chọn thực sự trong kế hoạch của đội bóng.

Chưa cần Mbappe, hàng công Pháp đã quá đáng sợ tại World Cup Sau lượt trận bán kết lượt đi Champions League 2025/26. Người ta bỗng giật mình khi nhận ra dấu ấn của các ngôi sao Pháp đến giải đấu là quá rõ nét.

Câu chuyện 'cảm nắng' nhầm vợ đồng đội của Peter Crouch

Ngày mới gia nhập Liverpool, Peter Crouch từng rơi vào tình huống “quê độ” khi lỡ để ý và phải lòng… chính vợ của người đồng đội Xabi Alonso.

26:1576 hôm qua

PSG khuyên Kvaratskhelia 'rút gọn' tên

Đội ngũ truyền thông PSG đề xuất Khvicha Kvaratskhelia cân nhắc rút gọn tên nhằm tăng khả năng nhận diện và giá trị thương mại sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

16:37 30/4/2026

Mudryk lao vào cuộc chiến sinh tử với FA

Ngôi sao người Ukraine tuyên bố kháng cáo lên CAS sau khi nhận án treo giò 4 năm vì doping, khẳng định bản thân vô tội và chưa kết thúc tương lai tại Chelsea.

04:41 30/4/2026

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Thái Viên

Endrick Real Madird Mbappe Ligue 1 World Cup

    Đọc tiếp

    Gia ve tran Bayern - PSG tang chong mat hinh anh

    Giá vé trận Bayern - PSG tăng chóng mặt

    29 phút trước 18:17 2/5/2026

    0

    Cơn sốt vé trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và PSG bị đẩy lên mức chưa từng có, khi giá trên thị trường chạm ngưỡng 8.000 euro/vé.

    Vo Karius gay chu y hinh anh

    Vợ Karius gây chú ý

    44 phút trước 18:02 2/5/2026

    0

    Nữ MC truyền hình Diletta Leotta tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh trong buổi tập yoga ngoài trời, khoe rõ bụng bầu ở lần mang thai thứ 2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

