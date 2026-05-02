Endrick trở lại Real Madrid

Tiền đạo người Brazil được Real Madrid đặt niềm tin tuyệt đối sau nửa mùa giải 2025/26 thăng hoa tại Lyon.

Endrick có màn trình diễn thăng hoa trong màu áo Lyon.

Endrick sẽ trở lại Real Madrid vào mùa giải 2026/27 sau khi hoàn tất thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Lyon. Theo xác nhận từ CLB, sẽ không còn bất kỳ phương án cho mượn nào khác, đồng thời khả năng rời đi cũng không được tính đến.

Thông điệp được gửi trực tiếp tới Endrick. Tiền đạo sinh năm 2006 tỏ ra hào hứng khi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng hơn để cạnh tranh tại Bernabéu. Sau giai đoạn đầu gặp khó khăn vì thiếu cơ hội, bước ngoặt đến khi anh rời Madrid theo dạng cho mượn, quyết định được cả hai bên thống nhất.

Tại Lyon, Endrick nhanh chóng khẳng định giá trị. Anh ghi 7 bàn và có 6 kiến tạo sau 17 trận tại Ligue 1 và cúp quốc gia Pháp, trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý. Không chỉ chơi tốt ở vị trí trung phong, cầu thủ người Brazil còn được sử dụng ở cánh phải và cho thấy sự thích nghi rõ rệt.

Sao trẻ Brazil đã thật sự sẵn sàng trở thành ngôi sao tại Real Madrid.

Màn trình diễn này giúp Endrick mở rộng cơ hội cạnh tranh suất đá chính khi trở lại Madrid. Anh có thể góp mặt trong hàng công bên cạnh Kylian Mbappe và Vinicius Junior, đồng thời đối đầu trực tiếp với Rodrygo, Brahim Diaz và Franco Mastantuono cho một vị trí trên hàng công.

Dù vậy, Real Madrid cũng xác định rõ vai trò của Endrick ở vị trí trung phong. Anh sẽ là phương án dự phòng trực tiếp cho Mbappe, đồng thời được xem là “số 9” kế cận trong dài hạn. Đây là bước đi phù hợp với chiến lược phát triển cầu thủ trẻ của đội bóng Hoàng gia.

Endrick cũng là một trong những khoản đầu tư lớn của Real Madrid trong những năm gần đây. CLB chiêu mộ anh từ Palmeiras từ năm 2022, với tổng chi phí, bao gồm phí chuyển nhượng, lương và hoa hồng, lên tới gần 80 triệu euro. Hợp đồng của anh đi kèm nhiều điều khoản thưởng, từ số bàn thắng, số lần đá chính cho tới các danh hiệu tập thể và cá nhân.

Sau khi chứng minh được năng lực tại Pháp, Endrick bước vào giai đoạn bản lề sự nghiệp. Anh sẽ tham dự World Cup 2026 trước khi trở lại Madrid với vị thế mới, không còn là tài năng dự bị, mà là một lựa chọn thực sự trong kế hoạch của đội bóng.

