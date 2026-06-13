Tài tử 'Deadpool' gây sốt ở World Cup 2026

Nam tài tử Ryan Reynolds gây sốt với màn ăn mừng cảm xúc khi Canada gỡ hòa trước Bosnia & Herzegovina ở trận mở màn bảng B World Cup 2026 rạng sáng 13/6.

Ryan Reynolds phấn khích sau khi Canada ghi bàn.

Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Bosnia, tiền đạo Cyle Larin nhanh chân dứt điểm, đưa bóng vào lưới để gỡ hòa 1-1 cho Canada. Bàn thắng quý giá này giúp đội chủ nhà giành được điểm số đầu tiên tại World Cup 2026.

Ngay sau pha lập công của Larin, máy quay truyền hình đã hướng về một vị khán giả đặc biệt trên khán đài. Đó là nam diễn viên nổi tiếng Ryan Reynolds, một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của bóng đá Canada. Ngôi sao Hollywood bật dậy ăn mừng đầy phấn khích. Khoảnh khắc tự nhiên và giàu cảm xúc của Reynolds nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ.

Reynolds từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc của bóng đá Bắc Mỹ từ khi cùng người bạn diễn Rob McElhenney mua lại CLB Wrexham. Nam diễn viên của loạt phim Deadpool sinh ra tại Canada và luôn thể hiện niềm đam mê mãnh liệt khi cổ vũ đội tuyển quê nhà.

Tại World Cup 2026, Reynolds kỳ vọng Canada có thể tạo nên một hành trình đáng nhớ trong lần đầu tiên đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở lượt trận tiếp theo, Canada sẽ gặp Qatar trong khi Bosnia đối đầu Thụy Sỹ, đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng B.

Pha hỏng ăn khó tin của Canada Phút 53 trận gặp Bosnia & Herzegovina tại bảng B rạng sáng 13/6, Richie Laryea dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang sau pha phá hụt của Sead Kolasinac, khiến Canada bỏ lỡ đáng tiếc.