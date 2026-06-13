CĐV Brazil gây phản cảm khi nhắc tới Messi, Ronaldo

Trước trận ra quân World Cup 2026, hàng trăm CĐV Brazil biến Quảng trường Thời đại thành lễ hội bóng đá và gây chú ý bằng những màn cổ vũ hướng về Neymar.

Người hâm mộ Brazil phủ kín Quảng trường Thời đại.

Chỉ một ngày trước khi tuyển Brazil bước vào trận mở màn World Cup 2026 gặp Morocco, bầu không khí cuồng nhiệt đã xuất hiện tại trung tâm thành phố New York. Hàng trăm cổ động viên Brazil tập trung tại Quảng trường Thời đại (Times Square), một trong những địa điểm biểu tượng của nước Mỹ, tạo nên màn cổ vũ sôi động cho thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Cờ Brazil phủ kín nhiều khu vực, trong khi tiếng trống, tiếng nhạc và các bài hát quen thuộc liên tục vang lên giữa dòng người đông đúc.

Điểm nhấn của buổi tụ họp là những câu hát ca ngợi Neymar, đồng thời hướng sự khiêu khích tới hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều CĐV đồng thanh hô vang: “Cristiano Ronaldo đến đây để du lịch. Messi chẳng là gì cả, chúng tôi có Neymar”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi World Cup 2026 vừa chính thức khởi tranh. Neymar tiếp tục là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Brazil trong mắt nhiều CĐV, bất chấp việc tiền đạo này đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và từng trải qua giai đoạn dài vật lộn với chấn thương.

Ngoài cổ vũ Brazil và Neymar, các CĐV còn nhắc đến Messi và Ronaldo với câu hát gây tranh cãi.

Hoạt động tại Times Square nằm trong chiến dịch của Movimento Verde e Amarelo, tổ chức cổ động viên nổi tiếng thường theo chân tuyển Brazil ở các giải đấu quốc tế. Nhóm này lên kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện tương tự tại các thành phố đăng cai những trận đấu của "Selecao" trong suốt World Cup.

Đáng chú ý, ban tổ chức còn quy tụ thành viên từ nhiều hội CĐV của các CLB khác nhau tại Brazil nhằm tạo nên bầu không khí giống các sân vận động quê nhà. Mục tiêu là mang đến nguồn động viên lớn nhất cho đội tuyển trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6.

Brazil sẽ ra quân tại bảng C vào sáng 14/6 bằng cuộc đối đầu Morocco trên sân MetLife ở New Jersey. Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ xứ samba kỳ vọng HLV Carlo Ancelotti có thể giúp đội tuyển tìm lại ánh hào quang World Cup.

Bàn thắng từ quả ném biên ở World Cup 2026 Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.