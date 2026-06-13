Sự cố khiến trọng tài Anh lỡ ngày ra quân World Cup

FIFA vừa ra thông báo thay đổi trọng tài điều hành trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador sau khi trọng tài Michael Oliver bất ngờ dính chấn thương.

Michael Oliver bất ngờ vắng mặt tại World Cup 2026

Trọng tài giàu kinh nghiệm của Premier League, Oliver, sẽ không thể điều hành trận đấu tại bảng E giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador hôm 15/6 như dự kiến. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận ông gặp một chấn thương nhẹ và sẽ được thay thế bởi trọng tài người Pháp, Francois Letexier.

Đi cùng quyết định này, hai trợ lý người Anh Stuart Burt và James Mainwaring cũng được thay thế bởi tổ trợ lý người Pháp nhằm đảm bảo tính đồng bộ.

Dù bỏ lỡ trận ra quân, FIFA cho biết Oliver dự kiến sẽ kịp bình phục và đủ điều kiện để được lựa chọn cho các trận đấu tiếp theo trong những ngày tới. Vị trọng tài 41 tuổi này là gương mặt kỳ cựu tại Anh với hơn 400 trận tại Premier League kể từ năm 2010. Trong sự nghiệp, ông rút ra 1.400 thẻ vàng, 35 thẻ đỏ trực tiếp và từng cầm còi tại World Cup 2022 cũng như các trận chung kết FA Cup.

Về mặt kinh tế, các trọng tài đẳng cấp thế giới như Oliver có mức thu nhập cao. Mùa giải 2025/2026, ông kiếm được khoảng 250.000 bảng từ các giải đấu cấp câu lạc bộ. Tại World Cup 2026, ông có thể nhận thêm 75.000 bảng nếu tiếp tục làm nhiệm vụ đến giai đoạn cuối của giải đấu.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.