Sự cố khiến trọng tài Anh lỡ ngày ra quân World Cup
Thứ bảy, 13/6/2026 05:55 (GMT+7)
2 giờ trước
FIFA vừa ra thông báo thay đổi trọng tài điều hành trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador sau khi trọng tài Michael Oliver bất ngờ dính chấn thương.
Michael Oliver bất ngờ vắng mặt tại World Cup 2026
Trọng tài giàu kinh nghiệm của Premier League, Oliver, sẽ không thể điều hành trận đấu tại bảng E giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador hôm 15/6 như dự kiến. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận ông gặp một chấn thương nhẹ và sẽ được thay thế bởi trọng tài người Pháp, Francois Letexier.
Đi cùng quyết định này, hai trợ lý người Anh Stuart Burt và James Mainwaring cũng được thay thế bởi tổ trợ lý người Pháp nhằm đảm bảo tính đồng bộ.
Dù bỏ lỡ trận ra quân, FIFA cho biết Oliver dự kiến sẽ kịp bình phục và đủ điều kiện để được lựa chọn cho các trận đấu tiếp theo trong những ngày tới. Vị trọng tài 41 tuổi này là gương mặt kỳ cựu tại Anh với hơn 400 trận tại Premier League kể từ năm 2010. Trong sự nghiệp, ông rút ra 1.400 thẻ vàng, 35 thẻ đỏ trực tiếp và từng cầm còi tại World Cup 2022 cũng như các trận chung kết FA Cup.
Về mặt kinh tế, các trọng tài đẳng cấp thế giới như Oliver có mức thu nhập cao. Mùa giải 2025/2026, ông kiếm được khoảng 250.000 bảng từ các giải đấu cấp câu lạc bộ. Tại World Cup 2026, ông có thể nhận thêm 75.000 bảng nếu tiếp tục làm nhiệm vụ đến giai đoạn cuối của giải đấu.
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.