Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sự cố khiến trọng tài Anh lỡ ngày ra quân World Cup

  • Thứ bảy, 13/6/2026 05:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

FIFA vừa ra thông báo thay đổi trọng tài điều hành trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador sau khi trọng tài Michael Oliver bất ngờ dính chấn thương.

Michael Oliver bất ngờ vắng mặt tại World Cup 2026

Trọng tài giàu kinh nghiệm của Premier League, Oliver, sẽ không thể điều hành trận đấu tại bảng E giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador hôm 15/6 như dự kiến. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận ông gặp một chấn thương nhẹ và sẽ được thay thế bởi trọng tài người Pháp, Francois Letexier.

Đi cùng quyết định này, hai trợ lý người Anh Stuart Burt và James Mainwaring cũng được thay thế bởi tổ trợ lý người Pháp nhằm đảm bảo tính đồng bộ.

Dù bỏ lỡ trận ra quân, FIFA cho biết Oliver dự kiến sẽ kịp bình phục và đủ điều kiện để được lựa chọn cho các trận đấu tiếp theo trong những ngày tới. Vị trọng tài 41 tuổi này là gương mặt kỳ cựu tại Anh với hơn 400 trận tại Premier League kể từ năm 2010. Trong sự nghiệp, ông rút ra 1.400 thẻ vàng, 35 thẻ đỏ trực tiếp và từng cầm còi tại World Cup 2022 cũng như các trận chung kết FA Cup.

Về mặt kinh tế, các trọng tài đẳng cấp thế giới như Oliver có mức thu nhập cao. Mùa giải 2025/2026, ông kiếm được khoảng 250.000 bảng từ các giải đấu cấp câu lạc bộ. Tại World Cup 2026, ông có thể nhận thêm 75.000 bảng nếu tiếp tục làm nhiệm vụ đến giai đoạn cuối của giải đấu.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.

Thiết bị gây chú ý của trọng tài World Cup 2026

World Cup 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác trọng tài.

24 giờ trước

Trọng tài bị Mỹ trục xuất bắt trận chung kết Siêu cúp châu Âu

Ít ngày sau khi bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh, trọng tài Omar Artan bất ngờ được UEFA trao nhiệm vụ cầm còi trận Siêu cúp châu Âu 2026.

28:1702 hôm qua

Cầu thủ Nam Phi ngơ ngác vì không hiểu trọng tài nói gì

Nam Phi thua tan nát 0-2 trước Mexico ở trận ra quân World Cup 2026 với 2 thẻ đỏ, nhưng điều khiến dư luận dậy sóng lại là màn công bố VAR khó hiểu của trọng tài Wilton Sampaio.

25:1502 hôm qua

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup fifa michael oliver Tuyển Bờ Biển Ngà Tuyển Ecuador world cup fifa michael oliver

    Đọc tiếp

    Khoanh khac dat gia o tuyen Han Quoc hinh anh

    Khoảnh khắc đắt giá ở tuyển Hàn Quốc

    4 phút trước 07:25 13/6/2026

    0

    Khoảnh khắc đẹp giữa hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, Son Heung-min và Kim Min-jae, sau chiến thắng 2-1 trước CH Czech đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

    Barcelona doa kien hinh su chu tich Real Madrid hinh anh

    Barcelona dọa kiện hình sự chủ tịch Real Madrid

    4 phút trước 07:25 13/6/2026

    0

    Barcelona vừa chính thức khởi động các thủ tục pháp lý chống lại chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez sau những phát ngôn của ông nhắm vào đội bóng xứ Catalan.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý