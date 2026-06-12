Trọng tài bị Mỹ trục xuất bắt trận chung kết Siêu cúp châu Âu

Ít ngày sau khi bị Mỹ từ chối cho nhập cảnh, trọng tài Omar Artan bất ngờ được UEFA trao nhiệm vụ cầm còi trận Siêu cúp châu Âu 2026.

Trọng tài 34 tuổi bị lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ buộc phải rời khỏi nước này sau khi hạ cánh tại Miami. Theo thông báo từ phía Mỹ, quyết định được đưa ra vì những "quan ngại trong quá trình thẩm tra hồ sơ". Sự việc khiến Artan không thể tham gia đội ngũ trọng tài phục vụ World Cup 2026.

Vụ việc nhanh chóng tạo làn sóng tranh cãi trong giới bóng đá quốc tế. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng trấn an dư luận, song vấn đề chưa được giải quyết triệt để.

Trong bối cảnh đó, UEFA có động thái ý nghĩa khi chỉ định Artan cầm còi trận Siêu cúp châu Âu 2026 tại Salzburg (Áo). Đây là màn so tài giữa nhà vô địch Champions League PSG và đội vô địch Europa League, Aston Villa vào ngày 13/8.

Theo UEFA, quyết định được đưa ra sau các cuộc thảo luận với Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF). Dù còn khá trẻ, Artan được đánh giá là trọng tài hay nhất châu Phi. Ông có tên trong danh sách trọng tài FIFA từ năm 2018 và được trao giải "Trọng tài nam hay nhất châu Phi 2025".

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin ca ngợi Artan tài năng, giàu kinh nghiệm và xứng đáng được ghi nhận ở cấp độ cao nhất. Trong khi đó, Chủ tịch CAF Patrice Motsepe khẳng định việc Artan bắt một trận chung kết lớn của UEFA là niềm tự hào không chỉ của Somalia mà còn của toàn bộ bóng đá châu Phi.

Đáng chú ý, Artan sẽ trở thành trọng tài châu Phi đầu tiên trong lịch sử điều khiển một trận chung kết cấp CLB do UEFA tổ chức, đánh dấu cột mốc đặc biệt cho sự phát triển của giới cầm còi lục địa đen.