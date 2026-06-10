Trọng tài được chào đón như người hùng sau khi bị Mỹ trục xuất

Tuy nhiên, giấc mơ ấy khép lại theo cách đầy tiếc nuối. Sau khi đến sân bay Miami cuối tuần qua, Artan bị giới chức Mỹ từ chối nhập cảnh. Chính quyền Mỹ cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình thẩm tra an ninh, đồng thời cáo buộc trọng tài người Somalia có liên hệ với những cá nhân bị nghi ngờ thuộc các tổ chức khủng bố.