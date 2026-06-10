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Thể thao

Trọng tài được chào đón như người hùng sau khi bị Mỹ trục xuất

  • Thứ tư, 10/6/2026 17:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Omar Artan, trọng tài Somalia đầu tiên được chọn làm nhiệm vụ tại World Cup, phải trở về quê nhà sau khi bị Mỹ từ chối nhập cảnh bởi lý do an ninh.

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Omar Artan từng đứng trước cơ hội đi vào lịch sử bóng đá Somalia. Trọng tài 39 tuổi được FIFA lựa chọn vào danh sách điều hành World Cup 2026 và sẽ trở thành người Somalia đầu tiên cầm còi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
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Tuy nhiên, giấc mơ ấy khép lại theo cách đầy tiếc nuối. Sau khi đến sân bay Miami cuối tuần qua, Artan bị giới chức Mỹ từ chối nhập cảnh. Chính quyền Mỹ cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình thẩm tra an ninh, đồng thời cáo buộc trọng tài người Somalia có liên hệ với những cá nhân bị nghi ngờ thuộc các tổ chức khủng bố.
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Ngày 8/6, Artan trở về thủ đô Mogadishu trong sự đón tiếp của đông đảo người hâm mộ và các quan chức địa phương. Tại sân bay, ông không giấu được sự thất vọng nhưng vẫn gửi đi thông điệp tích cực.
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“Những gì xảy ra thật đáng tiếc. Tôi biết ơn FIFA vì đã luôn hỗ trợ mình. Somalia là quê hương của chúng ta và tôi muốn người trẻ không đánh mất niềm tin vào đất nước”, Artan chia sẻ.
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Vị trọng tài từng được bầu chọn là Trọng tài nam giỏi nhất châu Phi năm 2025 khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ World Cup. “Nếu Chúa cho phép, tôi sẽ góp mặt ở kỳ World Cup tiếp theo”, ông nói trước đám đông cổ động viên.
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FIFA xác nhận Artan sẽ không thể tham gia tập huấn cũng như điều hành bất kỳ trận đấu nào tại World Cup 2026. Trong khi đó, Chính phủ Somalia cho biết đã nỗ lực đàm phán với FIFA và phía Mỹ nhằm tìm giải pháp nhưng không thành công.
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Theo Đại sứ quán Somalia tại Kenya, Artan đã được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ trước khi lên đường. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về lực lượng kiểm soát biên giới tại sân bay.
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Sự việc của Omar Artan tiếp tục làm dấy lên những tranh luận liên quan đến chính sách nhập cư nghiêm ngặt của Mỹ trước World Cup 2026. Trước đó, nhiều quan chức Iran cũng gặp khó khăn trong quá trình xin thị thực đến Mỹ phục vụ giải đấu.

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Đào Trần

Trọng tài Omar Artan Somalia World Cup 2026 Mỹ Trục xuất

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