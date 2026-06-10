Zidane sẵn sàng tái xuất bóng đá

Zinedine Zidane phát tín hiệu trở lại băng ghế huấn luyện, làm dấy lên những đồn đoán về việc chuẩn bị tiếp quản tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Trong cuộc chia sẻ mới nhất, cựu danh thủ 53 tuổi khẳng định còn nguyên khát khao chinh phục dù gặt hái gần như mọi vinh quang trong sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV.

"Tôi không còn mơ mộng nữa và cũng không đòi hỏi thêm điều gì. Tôi nhận được quá nhiều từ bóng đá. Nhưng tôi còn những mục tiêu bởi bản thân là người luôn thích cạnh tranh. Tôi muốn trở lại sân cỏ với vai trò HLV và hy vọng điều đó sẽ diễn ra rất sớm", Zidane chia sẻ.

Phát biểu này lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông châu Âu. Trong bối cảnh HLV Didier Deschamps sẽ chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2026, Zidane từ lâu được xem là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại "Les Bleus".

Nhiều năm qua, người hâm mộ bóng đá Pháp luôn chờ đợi ngày nhà vô địch World Cup 1998 dẫn dắt đội tuyển quê hương. Dù từng nhận được nhiều lời mời từ các CLB hàng đầu châu Âu, Zidane vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phù hợp để tái xuất.

Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021, chiến lược gia người Pháp gần như vắng bóng khỏi các hoạt động huấn luyện chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sức hút của ông chưa bao giờ suy giảm nhờ bảng thành tích đồ sộ tại sân Santiago Bernabeu.

Trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Real Madrid từ năm 2016 đến 2018 và từ năm 2019 đến 2021, Zidane giành tổng cộng 11 danh hiệu. Nổi bật nhất là kỳ tích vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp, thành tích chưa từng có trong kỷ nguyên hiện đại, cùng 2 chức vô địch La Liga.

Trước đó, báo chí Pháp đồng loạt khẳng định Zidane sớm đạt thỏa thuận với "Les Bleus" sau World Cup 2026.