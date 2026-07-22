Tranh cãi bùng nổ khi Messi được chọn hay nhất World Cup 2026

Dù FIFA trao Quả bóng Vàng World Cup 2026 cho Rodri, Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) lại đưa ra quan điểm trái ngược nhằm vinh danh Lionel Messi.

IFFHS chọn Messi hay nhất World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Một ngày sau khi World Cup 2026 khép lại, IFFHS công bố Messi là Cầu thủ hay nhất giải đấu nhờ màn trình diễn ấn tượng cùng những con số thống kê thuyết phục.

Siêu sao 39 tuổi khép lại kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 7 trận, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai và cũng đứng thứ hai về số đường kiến tạo tại giải. Bên cạnh những con số ấn tượng, thủ quân Argentina còn tiếp tục nối dài hàng loạt kỷ lục World Cup do chính mình nắm giữ.

Theo thống kê, Messi gia tăng thành tích về số pha kiến tạo, số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng, số pha rê bóng thành công, số cơ hội tạo ra và số lần góp dấu giày vào bàn thắng ở các trận đấu thuộc vòng knock-out. Đặc biệt, M10 còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn vào lưới 17 đối thủ khác nhau.

IFFHS tôn vinh Messi. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, FIFA lựa chọn Rodri cho danh hiệu Quả bóng Vàng sau khi tiền vệ này dẫn dắt Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Đội tuyển xứ bò tót chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong suốt hành trình đăng quang, còn Rodri được đánh giá là nhân tố quan trọng bậc nhất ở tuyến giữa.

Tuy nhiên, IFFHS cho rằng những số liệu thống kê đã phản ánh rõ ai mới là cầu thủ nổi bật nhất giải đấu. Tổ chức này nhấn mạnh Messi thi đấu trọn vẹn cả 7 trận của Argentina với tổng cộng 626 phút trên sân, trực tiếp góp dấu giày vào 12 bàn thắng, gồm 8 pha lập công và 4 đường kiến tạo.

IFFHS cũng đánh giá cao sự ổn định của Messi khi anh đạt điểm trung bình 8,33 sau 7 lần ra sân, duy trì phong độ từ vòng bảng đến trận chung kết. Theo tổ chức này, việc lựa chọn Messi không xuất phát từ danh tiếng hay cảm xúc mà dựa trên những dữ liệu và thống kê khách quan.

Dù không thể giúp Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch, màn trình diễn của Messi ở tuổi 39 vẫn tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Quyết định của IFFHS cũng cho thấy cuộc tranh luận về danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Khoảnh khắc buồn bã của Messi Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.