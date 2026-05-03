Lời hứa của Zidane

Cuộc gọi giữa Real Madrid và Zinedine Zidane tưởng chừng mở ra chương mới, nhưng lời hứa với tuyển Pháp khiến mọi thứ khép lại.

Zidane từ chối Real Madrid vào tháng 12 năm ngoái.

Theo AS, một cuộc điện thoại vào tháng 12 suýt nữa làm thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại của Real Madrid. Khi tương lai của Xabi Alonso gần như được định đoạt, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia liên hệ với Zidane nhằm đưa ông trở lại Bernabeu lần thứ 3.

Thời điểm đó, việc Alonso rời ghế chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, Real Madrid không tìm được phương án thay thế phù hợp, buộc họ kéo dài thời gian và tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Tình hình không thay đổi và chiếc ghế nóng được trao cho Alvaro Arbeloa.

Zidane đứng trước cơ hội viết tiếp chương mới trong hành trình huấn luyện tại Real Madrid. Tuy nhiên, cam kết trước đó với tuyển Pháp khiến ông từ chối. Với chiến lược gia người Pháp, lời hứa mang giá trị tuyệt đối và thời điểm Real Madrid ngỏ lời không còn phù hợp.

Dù vậy, mối liên hệ giữa Zidane và đội bóng cũ chưa bao giờ đứt đoạn. Sau khi rời ghế HLV năm 2021, ông thường xuyên xuất hiện tại Bernabeu trong những trận cầu lớn, theo dõi đội bóng từ khán đài VIP cùng gia đình.

Zidane vẫn là cái tên đặc biệt trong lịch sử Real Madrid với 11 danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật là 3 chức vô địch Champions League liên tiếp và 2 La Liga. Kể từ khi rời đi, ông nhận nhiều lời mời nhưng chỉ cân nhắc Real Madrid hoặc tuyển Pháp.

Zidane được cho là sẽ thay thế HLV Didier Deschamps sau World Cup 2026. "Nhìn lại, cuộc gọi dang dở năm ngoái khiến người Madrid tiếc nuối, bởi chỉ một quyết định khác đi, mọi thứ có thể rẽ sang hướng hoàn toàn khác", AS kết luận.

Hiện "Los Blancos" đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải thứ 2 liên tiếp.