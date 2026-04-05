Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Zidane đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Pháp

  • Chủ nhật, 5/4/2026 19:45 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Zinedine Zidane chuẩn bị trở lại băng ghế huấn luyện sau nhiều năm chờ đợi, khi đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Pháp.

Bóng đá Pháp chuẩn bị bước sang trang mới.

Theo tiết lộ AS, cựu HLV Real Madrid hoàn tất mọi thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Pháp và sẽ chính thức tiếp quản "Les Bleus" sau World Cup 2026. Khi ấy, HLV Didier Deschamps cũng sẽ khép lại hành trình dài cùng tuyển quốc gia.

Thực tế, kế hoạch này được Zidane ấp ủ từ lâu. Nhiều năm qua, ông liên tục từ chối loạt lời mời hấp dẫn từ các CLB lớn để chờ cơ hội dẫn dắt tuyển Pháp. Gần đây, một đội bóng hàng đầu châu Âu đề nghị Zidane trở lại, nhưng ông kiên quyết nói không.

Kể từ khi rời Real Madrid năm 2021 sau nhiệm kỳ thứ 2, Zidane gần như ở ẩn. Dù vậy, tên tuổi của ông chưa bao giờ hạ nhiệt khi liên tục được liên hệ với những bến đỗ lớn như PSG, Chelsea hay thậm chí là lời đề nghị khổng lồ từ Al Hilal. Tuy nhiên, nhà cầm quân 3 lần vô địch Champions League từ chối tất cả.

Trong quãng thời gian xa sân cỏ, Zidane dành phần lớn thời gian cho gia đình và theo sát sự nghiệp của các con trai, đồng thời thường xuyên xuất hiện tại sân Santiago Bernabeu để theo dõi Real Madrid thi đấu.

Giờ đây, khi mọi thứ được định đoạt, giấc mơ của Zidane cuối cùng cũng thành hiện thực. Và bóng đá Pháp chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới dưới bàn tay của một trong những HLV hay nhất lịch sử.

Hiểu Phong

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý