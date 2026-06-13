Nỗi đau Italy không phải để đem ra đùa cợt

Phát biểu của Gianni Infantino về việc Italy có thể dự World Cup nếu giải đấu tăng lên 64 đội đã chạm đúng vào vết thương lớn nhất của bóng đá nước này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục gây tranh cãi tại World Cup 2026 sau phát biểu đùa cợt liên quan đến đội tuyển Italy.

World Cup 2026 đã khởi tranh, nhưng một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất tại Italy lại không liên quan đến trận đấu nào trên sân. Tâm điểm lần này là Gianni Infantino, người đứng đầu FIFA, với một phát biểu tưởng như hài hước nhưng lại khiến không ít cổ động viên "Azzurri" nổi giận.

Trong cuộc phỏng vấn với CazeTV trước trận khai mạc, Infantino nhắc đến ý tưởng từng được FIFA thảo luận về khả năng mở rộng World Cup lên 64 đội trong tương lai. Khi nói về đề xuất này, ông bất ngờ kéo Italy vào câu chuyện bằng một câu bông đùa: "Với 64 đội, có lẽ Italy sẽ đủ điều kiện tham dự. Hoặc biết đâu chúng ta nên tăng lên 228 đội".

Trong một bối cảnh khác, phát biểu ấy có thể chỉ được xem là một câu nói vui. Nhưng với người Italy ở thời điểm hiện tại, đó là chuyện hoàn toàn khác.

Khi World Cup trở thành nỗi ám ảnh

Italy từng là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới. Bốn chức vô địch World Cup, những thế hệ cầu thủ kiệt xuất và hàng chục năm hiện diện ở sân khấu lớn nhất hành tinh từng giúp "Azzurri" trở thành niềm tự hào của cả đất nước.

Nhưng bóng đá không sống bằng quá khứ. Kể từ sau chức vô địch World Cup 2006, Italy dần đánh mất vị thế vốn có. Họ bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2010 và 2014. Sau đó là cú sốc lớn hơn khi không thể vượt qua vòng loại các kỳ World Cup 2018 và 2022.

Người hâm mộ từng tin rằng đó chỉ là những tai nạn nhất thời. Tuy nhiên, thất bại trước Bosnia ở vòng play-off World Cup 2026 đã xóa bỏ hy vọng ấy. Lần đầu tiên trong lịch sử, Italy vắng mặt ở ba kỳ World Cup liên tiếp.

Đó không còn là một giai đoạn sa sút thông thường. Với một nền bóng đá từng nằm trong nhóm tinh hoa của thế giới, việc liên tiếp đứng ngoài ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cho thấy những vấn đề sâu xa hơn nhiều so với chuyện thắng thua trong một trận đấu.

Tuyển Italy phải ngồi nhà xem World Cup 2026.

Trong gần hai thập kỷ qua, Italy vẫn loay hoay tìm cách tái thiết. Họ sản sinh ít tài năng đột phá hơn trước. Serie A không còn giữ vị thế số một châu Âu như thập niên 1990. Những cuộc cải tổ liên tục được thực hiện nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi.

Chính vì vậy, World Cup từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh với người Italy. Mỗi khi giải đấu diễn ra mà không có Azzurri góp mặt, cảm giác tiếc nuối lại quay trở lại.

Không phải lúc nào người hâm mộ cũng muốn cười

Điều khiến phát biểu của Infantino gây tranh cãi không nằm ở nội dung, mà nằm ở thời điểm và đối tượng của câu chuyện.

Nếu đây là lời đùa về một đội tuyển đang thành công, phản ứng có lẽ đã khác. Nhưng Italy hiện không ở vị thế đó. Họ vừa trải qua thêm một thất bại lớn và đang phải đối mặt với áp lực từ chính người hâm mộ của mình.

Nhiều cổ động viên Italy hiểu rằng đội tuyển quốc gia không xứng đáng góp mặt tại World Cup nếu không thể vượt qua vòng loại. Họ cũng hiểu rằng bóng đá nước nhà cần thay đổi mạnh mẽ để tìm lại vị thế đã mất.

Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, còn trở thành đối tượng cho những lời trêu chọc lại là chuyện khác. Bởi suy cho cùng, người hâm mộ Italy là những người đang phải sống cùng nỗi thất vọng ấy mỗi ngày. Họ chứng kiến các đối thủ truyền kiếp như Đức, Pháp, Tây Ban Nha hay Anh tiếp tục xuất hiện ở World Cup trong khi đội tuyển của mình chỉ còn là khán giả.

Đó là lý do câu nói của Infantino không tạo ra tiếng cười như ông mong đợi. Trái lại, nó khiến nhiều người cảm thấy FIFA đang nhìn câu chuyện của Italy từ khoảng cách quá xa.

FIFA đang cân nhắc tăng số đội tham dự World Cup.

Trớ trêu ở chỗ phát biểu ấy xuất hiện đúng lúc FIFA tiếp tục tìm cách mở rộng World Cup. Giải đấu đã tăng từ 32 lên 48 đội và những cuộc thảo luận về con số 64 vẫn chưa hoàn toàn khép lại. FIFA muốn nhiều quốc gia hơn được tham gia sân chơi lớn nhất thế giới, nhưng trường hợp của Italy lại cho thấy một thực tế khác.

Vấn đề không nằm ở số lượng suất tham dự. Bởi nếu một đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới vẫn không thể vượt qua vòng loại của giải đấu có tới 48 đội, nguyên nhân rõ ràng không nằm ở thể thức. Nó nằm ở chính nền bóng đá ấy.

Có lẽ Infantino không hề có ác ý. Ông chỉ muốn tạo ra một khoảnh khắc vui vẻ trước thềm World Cup. Nhưng phản ứng từ Italy cho thấy đôi khi có những câu chuyện mà người trong cuộc chưa sẵn sàng để bật cười.

Bóng đá luôn có chỗ cho sự hài hước. Thế nhưng với người Italy lúc này, điều họ cần không phải là một câu đùa về việc dự World Cup. Điều họ chờ đợi là ngày đội tuyển quốc gia có thể trở lại World Cup bằng chính năng lực của mình, thay vì xuất hiện trong những cuộc tranh luận về số lượng đội tham dự.