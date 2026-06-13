Sao Tottenham đến World Cup bằng khe cửa hẹp

Từ chối lời mời của tuyển Italy cách đây 4 năm, Marcos Senesi cuối cùng cũng chạm tay vào giấc mơ World Cup trong màu áo Argentina.

Senesi từ chối Italy và đợi 4 năm để khoác áo Argentina tại World Cup.

Trung vệ Marcos Senesi trở thành cái tên mới nhất được HLV Lionel Scaloni triệu tập lên tuyển Argentina dự World Cup 2026 sau khi Leonardo Balerdi bất ngờ dính chấn thương và phải rút lui.

Với cầu thủ 29 tuổi, đây là khoảnh khắc được chờ đợi suốt nhiều năm. Tưởng chừng đã không còn cơ hội dự World Cup, Senesi nhận cuộc gọi từ ban huấn luyện Argentina khi đang trong kỳ nghỉ hè. Chỉ ít ngày trước đó, anh vừa hoàn tất thương vụ chuyển từ Bournemouth sang Tottenham sau mùa giải thành công tại Premier League.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2022 khi Senesi nhận được lời mời từ cả tuyển Italy lẫn Argentina. Khi đó, HLV Roberto Mancini trực tiếp liên hệ để thuyết phục anh khoác áo "Azzurri" trong dự án tái thiết đội tuyển. Dù vậy, Senesi quyết định chọn Argentina. "Khoác áo tuyển Argentina luôn là giấc mơ của tôi. Tôi muốn cạnh tranh để được đại diện cho đất nước mình", Senesi từng chia sẻ sau quyết định từ chối Italy.

Tuy nhiên, lựa chọn ấy không lập tức mang lại thành quả. Senesi không có tên trong danh sách dự World Cup 2022 cũng như Copa America 2024. Anh chỉ xuất hiện rải rác ở một số đợt tập trung của tuyển Argentina và thường phải cạnh tranh với dàn trung vệ chất lượng mà Scaloni đang sở hữu.

Mọi thứ chỉ thay đổi sau mùa giải 2025/26. Senesi trở thành một trong những nhân tố nổi bật của Bournemouth, góp công giúp đội bóng cán đích thứ 6 tại Premier League và giành vé dự Europa League. Sau 129 trận và 6 bàn cho CLB nước Anh, anh được Tottenham chiêu mộ.

Sinh năm 1997 tại Concordia, Senesi trưởng thành từ lò đào tạo San Lorenzo. Anh có 72 lần ra sân cho đội một trước khi chuyển sang Feyenoord vào năm 2019. Tại Hà Lan, trung vệ này nhanh chóng gây ấn tượng nhờ khả năng không chiến, kỹ thuật xử lý bóng và sự chắc chắn trong phòng ngự.

Bàn thắng từ quả ném biên ở World Cup 2026 Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.