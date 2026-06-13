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Thể thao World Cup 2026

Hàn Quốc lập kỳ tích từ những cầu thủ vào sân thay người

  • Thứ bảy, 13/6/2026 04:06 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Bàn thắng của Oh Hyeon-gyu giúp đội tuyển Hàn Quốc cân bằng kỷ lục của Bỉ để lọt vào top 6 quốc gia có nhiều pha lập công từ băng ghế dự bị trong lịch sử World Cup.

Bàn thắng của Oh Hyeon-gyu giúp Hàn Quốc đánh bại CH Czech

Ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 sáng ngày 12/6, đội tuyển Hàn Quốc lội ngược dòng đánh bại CH Czech với tỷ số 2-1 nhờ sự tỏa sáng của các nhân tố vào sân thay người. Tiền đạo Oh Hyeon-gyu trở thành người hùng sau khi được tung vào sân ở phút 69 để thay thế thủ quân Son Heung-min.

Chỉ 11 phút sau khi góp mặt, anh cụ thể hóa đường kiến tạo của Hwang In-beom bằng bàn thắng quyết định ở phút 80. Pha lập công này không chỉ mang về 3 điểm quan trọng cho đại diện châu Á mà còn đánh dấu một cột mốc thống kê ấn tượng tại World Cup 2026.

Đây là bàn thắng thứ tám trong lịch sử World Cup được ghi bởi một cầu thủ dự bị của Hàn Quốc. Thành tích này giúp đội tuyển xứ sở Kim chi chính thức lọt vào top 6 quốc gia có nhiều pha lập công nhất từ ghế dự bị, vươn lên chia sẻ vị trí với đội tuyển Bỉ trên bảng xếp hạng.

Sự thay đổi nhân sự hiệu quả của ban huấn luyện giúp Hàn Quốc khởi đầu thuận lợi tại giải đấu năm nay. Sau trận đấu với CH Czech, đại diện châu Á sẽ hướng đến cuộc đối đầu Mexico vào ngày 19/6.

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Huy Trưởng

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