Lối chơi của Hàn Quốc thoả mãn người hâm mộ World Cup

Nhiều khán giả trên thế giới thể hiện sự bất ngờ trước lối chơi thu hút của tuyển Hàn Quốc trong chiến thắng 2-1 trước Czech vào sáng 12/6.

Hàn Quốc được người hâm mộ ca ngợi vì lối đá cống hiến trong trận ra quân.

Không khó để bắt gặp những lời ngợi ca màn trình diễn của đoàn quân HLV Hong Myung-bo. “Họ toả ra hào quang của đội bóng lớn”, một người bình luận. “Số 6 của Hàn Quốc như bản sao của Vitinha tại PSG vậy”, một tài khoản khác chia sẻ.

Có nhiều điểm để Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh cho người hâm mộ ở trận ra quân, đặc biệt là trong hiệp 2. Hwang In-beom giữ bóng khéo léo, loại bỏ một lúc 2 cầu thủ Czech để ghi bàn gỡ hoà cho đại diện châu Á. Đó là pha xử lý mà khán giả đã ít thấy khi bóng đá thực dụng lên ngôi.

Bàn thắng thứ 2 của Oh Hyeon-gyu lại mang đến sự vỡ oà về cảm xúc. Số 18 chọn đúng vị trí và ghi bàn quyết định. CĐV đội tuyển này tại cầu trường Akron reo hò, còn người xem trung lập thì bất ngờ bởi lối chơi và cảm xúc bùng nổ này lại xuất hiện ngay trong một trận đấu vòng bảng.

Nhiều người cho rằng việc World Cup tăng lên 48 đội tham gia sẽ khiến chất lượng chuyên môn giảm sút, đặc biệt là ở vòng bảng. Suy nghĩ này còn được củng cố mạnh mẽ hơn sau trận cầu khai mạc gây thất vọng giữa Mexico và Nam Phi.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Hàn Quốc đã vớt vát lại cảm xúc của khán giả. “Đây mới xứng đáng là trận khai mạc World Cup”, một người khẳng định. Với chiến thắng trước Czech, Hàn Quốc hiện xếp thứ 2, sau Mexico vì thua hiệu số. Họ sẽ gặp chính đội tuyển này tại lượt trận thứ 2 của bảng A.