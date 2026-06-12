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Thể thao

Phản ứng của HLV Park Hang-seo khi Hàn Quốc thắng trận

  • Thứ sáu, 12/6/2026 11:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Park Hang-seo gửi lời chúc mừng đến đội tuyển Hàn Quốc sau chiến thắng trước CH Czech ở lượt trận mở màn của bảng A VCK World Cup 2026 sáng 12/6.

HLV Park Hang-seo chúc mừng chiến thắng của tuyển Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ niềm vui khi để lại dòng bình luận: "Tôi thực sự hạnh phúc và vinh dự khi được trở lại World Cup để phục vụ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Xin chúc mừng các 'chiến binh Taegeuk' với chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay. Tôi thực sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ".

Thông điệp của nhà cầm quân 67 tuổi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ Hàn Quốc. Nhiều cổ động viên đánh giá cao việc ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội tuyển quốc gia dù không còn trực tiếp làm việc trong ban huấn luyện.

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Ông Park chụp ảnh cùng Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Ảnh: FBNV

Tại World Cup 2026, HLV Park đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc. Đây là một trong những nhiệm vụ của ông kể từ khi cựu HLV tuyển Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc hồi tháng 5. Sau khi World Cup 2026 khép lại, ông Park sẽ bắt đầu công việc dẫn dắt CLB Kanchanaburi tại Thai League 2.

Chiến thắng trước CH Czech ở lượt trận mở màn bảng A World Cup 2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với Hàn Quốc trong hành trình chinh phục cúp vàng. Dù bị đánh giá thấp hơn ở một số thời điểm của trận đấu, đại diện châu Á vẫn cho thấy bản lĩnh khi lội ngược dòng thành công để giành trọn 3 điểm.

Sau lượt trận đầu tiên, Hàn Quốc tạm thời đứng thứ hai tại bảng A do kém chủ nhà Mexico về hiệu số bàn thắng bại.

Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi loại bỏ toàn bộ hàng thủ CH Czech Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

Park Hang-seo Park Hang-seo Tuyển Hàn Quốc Park Hang-seo Hàn Quốc world cup 2026

  • Park Hang-seo

    Park Hang-seo

    Park Hang-seo là một huấn luyện viên bóng đá người Hàn Quốc. Ông chính thức ra mắt vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ ngày 11/10/2017. Đây cũng là đội bóng quốc tế đầu tiên mà ông giữ chức huấn luyện viên trưởng

    • Ngày sinh: 4/1/1959
    • Nơi sinh: Sancheong, Gyeongsang Nam, Hàn Quốc

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