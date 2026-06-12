Phản ứng của HLV Park Hang-seo khi Hàn Quốc thắng trận

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HLV Park Hang-seo chúc mừng chiến thắng của tuyển Hàn Quốc. Ảnh: FBNV
Trên trang cá nhân, chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ niềm vui khi để lại dòng bình luận: "Tôi thực sự hạnh phúc và vinh dự khi được trở lại World Cup để phục vụ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Xin chúc mừng các 'chiến binh Taegeuk' với chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay. Tôi thực sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ".
Thông điệp của nhà cầm quân 67 tuổi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ Hàn Quốc. Nhiều cổ động viên đánh giá cao việc ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội tuyển quốc gia dù không còn trực tiếp làm việc trong ban huấn luyện.
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Ông Park chụp ảnh cùng Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino. Ảnh: FBNV
Tại World Cup 2026, HLV Park đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc. Đây là một trong những nhiệm vụ của ông kể từ khi cựu HLV tuyển Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc hồi tháng 5. Sau khi World Cup 2026 khép lại, ông Park sẽ bắt đầu công việc dẫn dắt CLB Kanchanaburi tại Thai League 2.
Chiến thắng trước CH Czech ở lượt trận mở màn bảng A World Cup 2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với Hàn Quốc trong hành trình chinh phục cúp vàng. Dù bị đánh giá thấp hơn ở một số thời điểm của trận đấu, đại diện châu Á vẫn cho thấy bản lĩnh khi lội ngược dòng thành công để giành trọn 3 điểm.
Sau lượt trận đầu tiên, Hàn Quốc tạm thời đứng thứ hai tại bảng A do kém chủ nhà Mexico về hiệu số bàn thắng bại.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.