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Thể thao World Cup 2026

Xuất hiện hình ảnh FIFA không muốn thấy nhất ở World Cup 2026

  • Thứ sáu, 12/6/2026 11:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù World Cup 2026 mới khai màn, những khoảng trống trên khán đài khiến FIFA hứng làn sóng chỉ trích dữ dội và làm dấy lên lo ngại về sức hút thật sự của giải đấu.

Khán đài trống khán giả ở trận Hàn Quốc -CH Czech.

Sáng 12/6, cuộc đối đầu thuộc bảng A trên sân Guadalajara khép lại với chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào diễn biến trên sân, nhiều người hâm mộ lại chú ý đến những khoảng trống dễ dàng nhận thấy trên các khán đài.

Hình ảnh nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng giá vé quá cao là nguyên nhân khiến sức hút của giải đấu bị ảnh hưởng. Một người bình luận: "Quá nhiều ghế trống ở một trận World Cup, chẳng khó hiểu vì sao lại như vậy". Trong khi đó, một tài khoản khác chỉ trích: "Đây là điều không thể chấp nhận ở ngày đầu tiên của World Cup".

Trước thềm giải đấu, nhiều báo cáo cho thấy lượng vé bán ra tại một số sân vận động thấp hơn kỳ vọng. Theo truyền thông Anh, gần 180.000 vé được rao bán lại trên các cổng giao dịch chính thức trước giờ khai mạc. Giá vé ở nhiều trận đấu, gồm cả các cuộc đối đầu có tuyển Anh góp mặt, giảm mạnh trong những ngày cuối nhằm thu hút người mua.

Dù vậy, FIFA khẳng định trận Hàn Quốc gặp CH Czech vẫn đón 44.985 khán giả, chỉ thấp hơn sức chứa tối đa của sân Guadalajara 679 chỗ ngồi.

Trên sân, CH Czech là đội mở tỷ số nhờ cú đánh đầu uy lực của Ladislav Krejci ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên, lợi thế của đại diện châu Âu chỉ kéo dài 8 phút trước khi Hwang In-beom ghi bàn gỡ hòa cho Hàn Quốc. Tiền vệ đang khoác áo Feyenoord tiếp tục trở thành người hùng khi kiến tạo để Oh Hyeon-gyu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 80. Trước đó ít phút, Tomas Soucek từng đưa được bóng vào lưới Hàn Quốc nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

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Minh Nghi

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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