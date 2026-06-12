Không cần Son Heung-min, Hàn Quốc vẫn thắng ngược CH Czech

Sáng 12/7, Hàn Quốc ngược dòng thắng CH Czech với tỷ số 2-1 ở bảng A World Cup 2026.

Hàn Quốc thắng thuyết phục CH Czech.

Hàn Quốc - Cộng hòa Séc

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hàn Quốc chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Son Heung-min tiếp tục là tâm điểm trong lối chơi của đại diện châu Á khi anh liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha di chuyển năng nổ.

Phút 12, ngôi sao mang áo số 7 có cơ hội mở tỷ số với cú dứt điểm cận thành nhưng bị hậu vệ Robin Hranac lăn xả cản phá. Đến phút 37, Son tự mình đột phá rồi tung cú sút nguy hiểm ở góc hẹp, song bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những phút cuối hiệp một, Hàn Quốc tiếp tục tạo ra cơ hội ngon ăn. Sau pha phối hợp một chạm với Lee Jae-sung, Son thoát xuống đối mặt thủ môn Matej Kovar. Tuy nhiên, chân sút đang khoác áo Tottenham bất ngờ trượt trụ ở thời điểm quyết định, bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vươn lên.

Phung phí nhiều cơ hội, Hàn Quốc phải trả giá ở phút 59. Từ một tình huống ném biên mạnh vào vòng cấm, Ladislav Krejci bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá.

Hàn Quốc thắng kịch tính đội bóng châu Âu.

Tuy nhiên, đại diện xứ kim chi không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 67, Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1.

Ngay sau bàn thắng này, HLV Hong Myung-bo quyết định rút Son Heung-min ra nghỉ. Phút 78, CH Czech đưa được bóng vào lưới đối phương lần thứ hai nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Thoát thua trong gang tấc, Hàn Quốc lập tức tung đòn kết liễu. Phút 80, Oh Hyeon Gyu – người vừa vào sân thay Son, băng cắt chính xác sau đường căng ngang từ cánh phải, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện châu Á.

Những phút còn lại, CH Czech dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Ba điểm quý giá giúp Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A.

Sau lượt trận đầu tiên, họ tạm xếp thứ nhì sau chủ nhà Mexico. Trong khi đó, CH Czech và Nam Phi chia nhau 2 vị trí cuối bảng.