Cơn ác mộng ở World Cup 2026

Cựu thủ môn đội tuyển Mỹ Brad Friedel cho rằng những khán đài thưa thớt khán giả ở giai đoạn vòng bảng có thể trở thành cơn ác mộng đối với ban tổ chức World Cup 2026.

Nhiều trận tại vòng bảng World Cup 2026 không đủ hấp dẫn CĐV. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 được mở rộng từ 32 lên 48 đội và sẽ chứng kiến nhiều gương mặt lần đầu góp mặt như Curacao, Cape Verde, Uzbekistan hay Jordan. Theo Brad Friedel, đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của bóng đá thế giới, nhưng cũng là "con dao hai lưỡi" đối với những người tổ chức giải đấu.

Friedel là cựu thủ thành lừng danh của bóng đá Mỹ, từng khoác áo Liverpool, Blackburn, Aston Villa và Tottenham. Ông có 82 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, góp công đưa đội nhà vào tứ kết World Cup 2002.

Phát biểu với truyền thông, Friedel cho rằng các thành phố đăng cai tại Mỹ đã quá lạc quan khi tin rằng người hâm mộ sẽ sẵn sàng chi trả bất kỳ mức giá nào để theo dõi World Cup. Tuy nhiên, thực tế có thể không diễn ra như vậy.

Các sân diễn ra World Cup 2026 nguy cơ vắng khán giả. Ảnh: Reuters.

Theo Friedel, những trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển ít tên tuổi sẽ khó tạo ra sức hút lớn với khán giả bản địa, đặc biệt khi giá vé được niêm yết ở mức cao. Ông cảnh báo một số trận đấu vòng bảng hoàn toàn có thể xuất hiện những khoảng trống đáng kể trên khán đài.

Bên cạnh vấn đề khán giả, thời tiết cũng là nỗi lo lớn đối với ban tổ chức. Cựu thủ môn tuyển Mỹ cho biết mùa hè tại quốc gia này thường đi kèm những đợt nắng nóng khắc nghiệt và các cơn giông bất chợt.

Đặc biệt, Friedel tỏ ra lo ngại về trận chung kết dự kiến diễn ra tại New York vào ngày 19/7. Theo ông, khu vực bờ Đông nước Mỹ thường xuyên xuất hiện sấm sét vào mùa hè. Nếu xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, các trận đấu ngoài trời có thể bị gián đoạn từ 30 đến 45 phút theo quy định an toàn.

World Cup 2026 đang đứng trước nhiều bài toán khó, nhưng cũng có cơ hội trở thành kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử.

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